George Cables può essere considerato a buon diritto un monumento del jazz moderno. “Mr. Beautiful”, lo chiamava Pepper. Formatosi alla scuola dell’hard bop, Cables ha sempre conservato una grande curiosità per l’evoluzione del jazz e l’interesse nei confronti dei più giovani. Un classico, dunque, ma anche un artista originale e mai in stand by.Il Trio di George Cables, con Joshua Ginsburg e Jonathan Barber, sarà al Jazz Club Perugia il 24 novembre (all’Hotel Sina Brufani) con un ospite d’eccezione: il sassofonista bolognese Piero Odorici, uno dei jazzisti italiani più apprezzati. George Cables può essere considerato a buon diritto un monumento del jazz moderno. “Mr. Beautiful”, lo chiamava Pepper. Formatosi alla scuola dell’hard bop, Cables ha sempre conservato una grande curiosità per l’evoluzione del jazz e l’interesse nei confronti dei più giovani. Un classico, dunque, ma anche un artista originale e mai in stand by.

