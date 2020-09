Todi Festival si prepara al gran finale con Max Gazzè. Tutti gli appuntamenti dell’ultima giornata

Grande chiusura per la 34esima edizione di Todi Festival domani, Domenica 6 Settembre alle ore 21, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, con Max Gazzè e il suo #ScendoinPalco Tour. Quello che la Musica può fare non è soltanto il ritornello di una canzone, Max Gazzè scende in palco in un momento molto delicato per il settore dei live e lo fa accompagnato dalla sua band storica. Nessuna formazione ridotta: né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione. Tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo. La scaletta proporrà sia i successi dei primi album che i brani più recenti, in un viaggio all’insegna della trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell’artista.

A chiudere gli appuntamenti del Teatro Comunale, domani alle ore 18.00, sarà il debutto nazionale de L’amore indagato, reading teatrale in Omaggio a Raffaele Lacapria, con Ida Di Benedetto e Marta Bifano, accompagnate dalla regia di Pierpaolo Sepe e con le musiche dal vivo di Francesco Forni. Nella raccolta di racconti dal titolo L’Amorosa Inchiesta, la voce dello scrittore La Capria offre confessioni e pensieri sulle transizioni della società e sulle risonanze dell’interiorità, sulle false partenze e sui giorni d’impazienza di Amore e Psiche. Pensieri spettinati, nei momenti clou della lettera a Elène dove il primo amore non riesce a trovare ali per spiccare davvero il volo, in quella stagione di passaggio della vita che è l’adolescenza.

Prossima alla conclusione anche la rassegna Todi Off quando, domani alle ore 19, sul palco del Teatro Nido dell’Aquila sarà presentato Aspra, con Francesca Frigoli, Chiara Verzola e il live electro acoustic di Shari DeLorian.

La giornata di domani si aprirà alle ore 17 presso il Palazzo del Vignola, dove la fotografa Paola Ghirotti presenterà il volume Jidai Matsuri. Festival of Ages / 1990-2020 che raccoglie trent’anni di scatti esclusivi dedicati a uno dei Festival più famosi e suggestivi di Kyoto.

Di seguito, in dettaglio, gli appuntamenti della prima giornata linkati alla relativa pagina del sito www.todifestival.it:

https://www.todifestival.it/scendoinpalco-tour

https://www.todifestival.it/teatro-comunale/l-amore-indagato

https://www.todifestival.it/todi-off/aspra

https://www.todifestival.it/around-todi/incontro-paola-ghirotti