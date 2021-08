Attesa a Todi Festival per la prima nazionale de La Febbre con Federica Fracassi

Tutti gli appuntamenti di lunedì 30 agosto

Sulla scia dell’entusiasmo delle prime due intense giornate, Todi Festival torna alla prosa lunedì 30 agosto, al Teatro comunale alle ore 21, con il debutto nazionale de La febbre di Wallace Shawn, con la regia di Veronica Cruciani e Federica Fracassi protagonista. Il monologo propone un’elaborata denuncia del capitalismo globale, feroce e ironicamente divertente, messa in bocca a una donna benestante, consapevole di ogni paradosso, mentre guarda indietro a una vita agiata resa possibile dalla povertà degli altri.

Dopo il sold out del primo spettacolo, prosegue anche la rassegna Todi Off nella suggestiva cornice del Nido dell’Aquila. L’appuntamento è alle ore 19 con HU|Or|ME: progetto coreografico nato nella prima chiusura della primavera scorsa, in cui si parla della casa non solo come zona confortevole, ma come contenitore. Una scatola dove accadono cose, dove ci sono vicissitudini, dove nascono emozioni, ma soprattutto il dipanarsi di un filo che connette la fantasia alla realtà. Da qui l’idea di prendere ispirazione dalla celebre novella Animal Farm – La fattoria degli animali di George Orwell, a settantacinque anni dalla sua prima pubblicazione.

I nostri passeri da combattimento si chiamano David Bowie, Peter Brook, Alighiero Boetti e Charles Bukowski è il recital di poesia che andrà in scena domani, alle ore 19, presso il Chiostro di San Fortunato. Lo spettacolo del Trio Recidivi Bovi Tardivi – composto da Adele Boetti, Caterina Lo Bue e Luca Tardiola – porterà in scena la rilettura in chiave teatrale di un insieme eterogeneo di testi che trae il suo principale spunto dal terzo libro di Matteo Boetti Il mio passero da combattimento si chiamava Cipolla, dedicato al padre Alighiero, artista di spicco dagli anni 60 ai 90.

Al via anche gli Incontri con l’autore, con il primo appuntamento in programma alle ore 18 presso la Sala del Consiglio. Domani sarà la volta di Cristina Battocletti e del suo Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste. Vita, morte e miracoli. A moderare l’incontro sarà Virman Cusenza.

Todi Festival prosegue fino al 5 settembre.