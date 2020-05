Todi: al via i lavori su Via San Filippo. “Segno tangibile che il Comune non si è fermato”

A partire da oggi 12 maggio 2020 con la consegna del cantiere su Via San Filippo avranno inizio i lavori per il rifacimento del manto d’usura delle strade comunali, operazione che l’Amministrazione Comunale ha avviato dall’inizio della sua legisltaura. I lavori sono stati aggiudicati durante il periodo emergenziale, dando un segno tangibile che il comune di Todi non si è mai fermato, seppure attuando disposizioni di lavoro in sicurezza, a garanzia dei cittadini, dei dipendenti e degli Amministratori.

“Con questo intervento in Via San Filippo (tratto compreso tra l’ingresso posteriore dell’ASL e viale San Carlo) prosegue l’attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti di una delle tematiche più sentite dalla cittadinanza – afferma il Sindaco Antonino Ruggiano – andando a migliorare il manto d’asfalto della parte Nord della circonvallazione”.

L’assessore ai LLPP Moreno Primieri precisa che

“la progettazione redatta dall’ufficio Lavori Pubblici ed approvata dalla Giunta prevede tutto il livellamento del piano stradale, il rifacimento dei pozzetti e di tutte le cordolature, la realizzazione della segnaletica orizzontale, la realizzazione di tratti di guard-rail, nonché il rifacimento di tutto il tappetino per una spesa complessiva di circa 70.000 euro”.

L’Amministrazione fa presente che con questo primo cantiere parte tutta una serie di interventi già programmati anche sulle altre strade comunali delle frazioni, andando così a completare una generale riqualificazione delle strade cittadine.

L’obiettivo degli interventi programmati dall’Amministrazione è quello di garantire adeguate condizioni di sicurezza e comfort della circolazione stradale.