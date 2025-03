Todi: campagna di promozione turistica a Roma

Dopo Milano, Firenze e Venezia, il Comune punta ad intercettare i pellegrini presenti per il Giubileo

Dopo Milano, Firenze e Venezia, la città di Todi si promuove quest’anno a Roma, altra vetrina importante, tanto più nell’anno del Giubileo. La campagna si sviluppa su 164 impianti, sia digitali che analogici, che nel cuore della capitale mostreranno le più belle immagini di Todi, dalla Consolazione al Tempio di San Fortunato, da piazza del Popolo al Duomo e ai palazzi comunali, in continuità con l’identità visiva già proposta lo scorso anno e con lo stesso claim, quello della città sostenibile al centro dell’Umbria, cuore verde d’Italia.

“L’iniziativa – spiega il vice Sindaco Claudio Ranchicchio – è stata pianificata nell’ottica di un potenziamento dei flussi turistici nel periodo primaverile-estivo, a partire dalla settimana pasquale che tradizionalmente segna l’inizio della stagione più favorevole. Si pensa così di poter intercettare anche i pellegrini in arrivo a Roma per l’Anno Santo, di cui la nostra regione potrà sicuramente beneficiare essendo terra di spiritualità religiosa”.

Gli impianti sono stati già personalizzati e quindi visibili da lunedì 10 marzo per le trafficate vie della capitale, dove sono stati attivati anche gli spot video panoramici di 10 secondi realizzati da drone e trasmessi sui grandi Led Wall una volta ogni 60 secondi per tutto l’arco delle 24 ore.

Tra le zone interessate Piazza del Colosseo, Via dei Fori Imperiali, Via del Babuino, Piazza di Spagna, Via del Corso, Altare della Patria, Via del Plebiscito, Circo Massimo, Trastevere, Piazza Venezia, Via Cavour, Roma Termini, Via del Gianicolo, Via Merulana, Via del Tritone, Piazza Cinquecento.

“Proseguiamo nell’azione di consolidamento dei risultati ottenuti nel 2024, con circa 80 mila camere vendute in più”, spiega il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano. “Da una parte stiamo agendo per destagionalizzare i flussi, come attestano le iniziative che animeranno la città nelle prossime settimane, dall’Italian Dance Award ad Umbria Antica fino al Torneo Internazionale di scacchi; dall’altra per mantenere forte la nostra presenza su bacini per noi da sempre importanti, quale è appunto storicamente quello della capitale”.