Tesei, 10 milioni per proiettare l’aeroporto verso il futuro

Presidente annuncia in Assemblea investimento sullo scalo

La Regione investirà 10 milioni di euro “per proiettare l’aeroporto verso il futuro”.

Lo ha annunciato la presidente Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa.

La governatrice ha infatti risposto a un’interrogazione a risposta immediata dei consiglieri regionali Paola Fioroni (prima firmataria) e Stefano Pastorelli (Lega) per conoscere “le prospettive ed i programmi per l’ulteriore rafforzamento e rilancio della società di gestione aeroportuale del San Francesco d’Assisi, la Sase”.

“I risultati raggiunti sono straordinari – ha sottolineato Tesei – e arrivano dopo tre anni di duro lavoro. Senza dimenticare che negli ultimi due Sase ha chiuso il bilancio con un utile, cosa mai verificata. Altro risultato positivo è che gli utenti del nostro aeroporto hanno espresso apprezzamento medio superiore al 90 per cento. A breve Sase dovrà presentare il piano industriale 2024-2027. Il piano sarà incentrato sui lavori di ampliamento dello scalo, che ad oggi non regge più di 500 mila passeggeri”. Per la presidente umbra “il 2024 sarà l’anno del consolidamento dei numeri attuali e dei lavori sull’area terminal, parcheggi e volo”. “Anche se avremo assicurante nuove rotte – ha aggiunto -, come Orio al Serio e Lamezia, ma anche Lampedusa come rotta estiva. Cercheremo anche di rivedere il mix di compagnie. Dal 2025 inizierà la seconda corsa dell’aeroporto che ci dovrà portare a superare i 600 mila passeggeri anche con rotte con Francia e Germania. Oltre a questo torneremo a ipotizzare il collegamento con Francoforte.

Ma la possibilità di finanziare una rotta come questa è figlia della volontà dei soci di sostenere Sase. In passato non abbiamo potuto perfezionare l’accordo con Lufthansa perché non tutti i soci hanno contribuito come era giusto e doveroso fare. Al momento sono pervenuti i contributi di Regione, Sviluppumbria, Comune di Bastia e Camera di commercio. Avere un aeroporto che funziona è una linfa per il pil, tasse di soggiorno e turismo”.