Terza Commissione consiliare: introduzione del servizio di psicologia scolastica

La Terza commissione consiliare, presieduta da Eleonora Pace, ha avviato l’istruttoria sulla proposta di legge riguardante l’introduzione del Servizio regionale di psicologia scolastica, di iniziativa del consigliere regionale Simona Meloni (PD), che prevede un intervento nell’ambito della prevenzione del disagio nelle fascia di età evolutiva, con particolare riferimento al mondo della scuola.

“La proposta – ha spiegato Meloni – prevede la creazione di sportelli di ascolto per alunni, genitori e docenti, al fine di fornire un supporto psicologico in situazioni di disturbo e disagio psicosociale e per prevenire le forme di disagio, sostenere le famiglie e le istituzioni scolastiche, intervenendo con il lavoro di equipe multidisciplinari. Si vuole anche promuovere occasioni di educazione alla salute e benessere psicofisico degli alunni, delle loro famiglie e degli stessi insegnanti, avere degli spazi di crescita in comune con il sostegno delle istituzioni. Originariamente erano state previste risorse finanziarie pari a 20mila per gli ultimi mesi del 2020 ma questo aspetto va tarato ora sul 2021. Intanto il Miur ha realizzato un protocollo d’intesa che coinvolge docenti, operatori del Servizio sanitario e rete delle famiglie per poter dare una risposta a situazioni di disagio e traumi derivanti dall’emergenza covid. Restano alcuni ostacoli da superare, come emerso nella selezione degli psicologi che, se coinvolti nel progetto, devono rinunciare ad esercitare anche privatamente. Ad ogni modo una proposta di legge con cui si possa istituire questo tipo di servizio in tutte le scuole è importante, anche alla luce del numero delle situazioni di disagio denunciate durante questo anno nella fascia adolescenziale”.