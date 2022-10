Terni scuola: inizia il confronto fra tutti i soggetti interessati

Conferenze partecipative sulle linee guida per la programmazione e l’offerta formativa

Iniziano domani in Provincia, convocate dalla presidente Laura Pernazza, le conferenze partecipative sulle linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Domani in sala del Consiglio alle 9,30 è convocata la conferenza partecipativa per l’ambito territoriale Narni-Amelia. Alle 11,30, sempre nella stessa sede, si svolgerà invece la conferenza partecipativa dell’ambito territoriale orvietano. Lunedì prossimo, 17 ottobre alle 10,00, sempre in sala del Consiglio, si terrà infine la conferenza partecipativa dell’ambito territoriale di Terni.

Alle conferenze partecipano la Regione Umbria, l’ufficio scolastico regionale, i dirigenti scolastici, i Comuni, l’Università, i centri di formazione, i consigli d’istituto delle scuole, la consulta provinciale degli studenti, i sindacati, l’Arpal, il tavolo di concertazione per lo sviluppo del sistema integrato di istruzione, formazione e ricerca, la Camera di commercio, le associazioni di categoria, l’Anci, l’Upi, i consiglieri provinciali, la consigliera di parità, i Consigli comunali dei Comuni capo d’ambito e le Comunità montane.