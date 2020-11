Norcia, Preside lancia l’allarme: “I ragazzi stanno accusando il colpo”

A dirlo all’ANSA è Rosella Tonti, la dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo “De Gasperi-Battaglia” di Norcia, commentando la progressiva chiusura delle scuole secondarie e quindi alla didattica a distanza.

“I ragazzi del quinto – spiega – hanno iniziato i licei e gli istituti tecnici proprio nei mesi del terremoto e per loro non c’è stato mai un anno del tutto tranquillo. All’inizio le lezioni nelle tende, poi i container. Adesso che avevamo finalmente le scuole come si deve, ecco la pandemia. Molti di questi studenti non vedono l’ora di andarsene da qui. Vivere il lockdown e in generale l’intera emergenza Covid da un luogo terremotato e fare lezione a distanza vivendo in una casetta Sae di 40 metri quadrati, non è la stessa cosa che viverlo da un altro contesto più agevole. Ovviamente non possiamo prendercela con nessuno e dobbiamo tutti essere uniti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ma confesso che, anche noi adulti, siamo affaticati, psicologicamente ed emotivamente”.