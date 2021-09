Terni, scrittori da tutta Italia per il premio letterario nazionale “Logo d’oro”

Sabato 25 settembre, alle 10, a palazzo Gazzoli, ci sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2021 del premio letterario nazionale città di Terni “Logo d’oro”

Numerosi i partecipanti che, provenienti da diverse Regioni italiane, hanno presentato i propri elaborati nelle diverse sezioni: Poesie in Lingua e in vernacolo, Racconti in lingua e in vernacolo, Lettera o poesia d’amore dedicata a San Valentino o ad un amico, Libri di Poesie, Narrativa e Saggistica e Poesie e Racconti per le scuole.