Riqualificazione di Via dei Priori: inserito nel piano triennale delle opere pubbliche dell’amministrazione Romizi

Perugia, 30 novembre 2024 – Apprendiamo dalla stampa e dai social che

l’Assessore alle opere pubbliche del Comune di Perugia, Francesco

Zuccherini, ha annunciato la ripavimentazione di Via dei Priori.

Per amor di verità, ci teniamo a puntualizzare che l’importo di € 150.000

per questi lavori era già stato previsto dall’Amministrazione Romizi e

dall’Assessore alle opere pubbliche Otello Numerini con l’inserimento nel

Piano triennale delle opere pubbliche. Prima che finisse la consiliatura gli

uffici tecnici avevano già iniziato a lavorarci.

Abbiamo voluto quell’intervento per completare la serie di riqualificazioni

fatte in quella zona: San Francesco al Prato, le nuove scale mobili del

parcheggio Pellini, il Parco delle mura e la pavimentazione di via San

Francesco e Via Pascoli.

Bene che inizino i lavori, ma chiediamo ancora una volta correttezza da

parte della Giunta Ferdinandi di riconoscere che gli stessi sono stati previsti

e finanziati dalla precedente amministrazione, con l’augurio che

nell’annunciare i lavori già previsti dalla Giunta Romizi se ne ricordi

correttamente la genesi.