Terni, alla Cittadella delle associazioni “Uomo e donna oltre la violenza”

“Uomo e donna oltre la violenza”: è il titolo dell’iniziativa che, promossa dall’associazione Noità, si svolgerà domani, venerdì 22 novembre, alle 17, nei locali della Cittadella delle associazioni di piazza della Pace, a Terni.

L’evento è organizzato nell’ambito delle iniziative per la “Giornata internazionale contro la violenza sulla donna” ed è inserito nel programma degli eventi promossi dal Comune di Terni.

Al centro c’è il tema della relazione tra uomo e la donna, che viene analizzato attraverso monologhi, musica, pittura e poesia.

“Continua l’impegno della nostra associazione sulla sensibilizzazione del fenomeno del femminicidio, un evidente fallimento della nostra società che non riesce ancora a promuovere reali rapporti paritari tra donne e uomini – sottolinea Alessandra Pernazza, presidente di Noità e coordinatrice dell’evento. Come ormai da diversi anni organizziamo iniziative con la speranza di poter aiutare tutte coloro che sono vittime a trovare il coraggio per chiedere aiuto».

L’evento sarà curato da Maurizio Bechi Gabrielli, psicologo e psicoterapeuta, già responsabile del Centro “Sagittario” per il disagio psichico in adolescenza e in età giovanile del Centro di salute mentale di Terni.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del patto di collaborazione “Rime Urbane” tra l’associazione Noità e il Comune di Terni con il Cesvol e l’associazione C.G.S. Tacito di Terni.