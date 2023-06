Successo per il TTX europeo a Perugia

Grande successo per la manifestazione TTX EU FORMAT more fun, more life, svoltasi lo scorso fine settimana al Barton Park di Perugia. Due giorni interamente dedicati al ping pong, nei quali lo splendido parco del capoluogo umbro è stato preso d’assalto da molti appassionati e non che, anche solo per uno scambio o per pochi minuti, si sono messi in gioco e hanno voluto cimentarsi e divertirsi in questa disciplina. Tante, quindi, le presenze registrate: oltre 250 di tutte le età. A giudicare dalle facce e dall’entusiasmo dei partecipanti, la parola d’ordine “divertimento” annunciata alla vigilia dagli organizzatori, è stata rispettata ampiamente. Tanto colore, tanti sorrisi, tanto gioco e, appunto, tanto divertimento. Vista la riuscita, grande soddisfazione è stata espressa da parte del presidente del Comitato Regionale Umbria della F.I.TE.T., John Ippoliti il quale ha sottolineato come “anche in questa seconda occasione, dopo luglio 2021, l’impegno è stato notevole ma continuiamo a pensare che ne valga la pena. Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Perugia, la società BEX che gestisce questo spazio verde molto curato e i tecnici ed i volontari che ci hanno supportato in ogni circostanza”. L’assessore allo sport e turismo del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, invece, dopo essersi complimentata per l’organizzazione, ha voluto porre l’accento su come “il tennistavolo sia una disciplina che sta prendendo sempre più piede nella città di Perugia e, in generale, in tutta la regione e questa manifestazione, giunta alla seconda edizione, ne è una dimostrazione tangibile. Questo evento è una bellissima vetrina per avvicinare e coinvolgere sempre più persone a questo bellissimo e divertente sport. L’idea e l’impegno dell’amministrazione comunale è quello di offrire il proprio supporto a tutta l’impiantistica sportiva cittadina e collaborare sempre più con le società locali per valorizzare il più possibile tutti gli spazi cittadini. Proprio per realizzare questo nostro obiettivo, cercheremo di implementare ancora di più questa importante sinergia che si è creata tra Comune, Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis Tavolo, A.s.d. Perugia T.T. e, non da ultimo, Barton Park”.

Ma il TTX non è solo divertimento: è stato lasciato spazio anche ad alcune competizioni, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Si sono, infatti, disputati ben 3 tornei: due ‘open’ aperti a tutti, e uno riservato ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, vero momento clou della manifestazione. Andando con ordine, il torneo di sabato ha visto il successo di Paris Rosini, vero dominatore della competizione. Secondo classificato Vincenzo Guida, rivelazione del torneo, che ha superato Alexhs Rosini, conquistandosi una bella medaglia d’argento. Completano il podio lo stesso Rosini e Antonio Guida. Nella giornata di domenica, invece, il torneo ufficiale è stato vinto dal folignate Edoardo Tribuzi. In finale Edoardo ha avuto la meglio sul marscianese Paolo Timofte che ha combattuto fino all’ultima pallina, per poi arrendersi al suo avversario. Successo importante per Tribuzi che, oltre ad aver vinto la tappa, ha conquistato anche l’accesso alla finalissima di Roma (6-8 ottobre a Piazza del Popolo) dove potrà confrontarsi con giocatori provenienti da tutta Europa. Terzo posto finale per Davide Martellini, che precede Luca Baiani, campione uscente a livello regionale ed anche nazionale. Nell’ultimo dei tre tornei (domenica pomeriggio), assoluto protagonista Mirko Bruschi che ha sconfitto in una bella finale Alexhs Rosini. Terzo e quarto posto per Davide Martellini e Paris Rosini.