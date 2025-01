Industrie, infrastrutture del Ternano, Giubileo 2025 e celebrazioni Francescane: questi i temi che sono stati trattati oggi, 10 gennaio, nell’incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

“Durante l’incontro – si legge in una nota del Governo – sono stati affrontati temi legati alle politiche industriali e alle infrastrutture regionali, con particolare attenzione all’area della provincia di Terni. Si è discusso inoltre del Giubileo 2025, approfondendo la collaborazione per la gestione dell’accoglienza dei numerosi pellegrini attesi. Tra gli altri argomenti trattati, il Centenario francescano e il fondo sanitario in riferimento agli istituti penitenziari. In conclusione, il Presidente Meloni ha rinnovato al Presidente Proietti i migliori auguri di buon lavoro per il suo mandato alla guida della Regione Umbria”

Martina Braganti