Aeroporto S.Egidio, incontro in Regione sulla vertenza sicurezza

Uiltrasporti: “No al dumping salariale e contrattuale sulle spalle dei lavoratori”.

“In coerenza con le politiche di difesa occupazionale e salariale che portiamo avanti, abbiamo evidenziato le diverse criticità e i problemi che potrebbero sorgere nel caso in cui si dovesse procedere con l’inaccettabile piano di esternalizzazione del servizio di sicurezza all’aeroporto di Perugia, predisposto dalla giunta precedente e Cda a fine mandato, in particolare riguardo all’applicazione contrattuale prevista nel bando”. Commenta così la Uiltrasporti l’incontro che si è tenuto oggi tra le Organizzazioni sindacali e la Regione Umbria sul tema dell’Aeroporto S. Egidio.

“Accogliamo con piacere l’apertura offerta dalla nuova giunta per discutere la questione e cercare soluzioni alternative che scongiurino inaccettabili rischi di dumping contrattuale e salariale, soprattutto in considerazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il trasporto aereo, attualmente in fase di trattativa, che include specifiche clausole restrittive relative all’esternalizzazione di attività cruciali negli aeroporti”.