Star Shop continua a puntare sulla cultura. A Bastia Umbra una nuova libreria a fumetti dell’azienda umbra

Nuova apertura per Star Shop Distribuzione Srl. L’azienda umbra, specializzata nella distribuzione di fumetti e gadget, ha deciso di investire sul territorio e sulla cultura con una nuova libreria dedicata che aprirà i battenti a metà settembre in via Veneto 28/E a Bastia Umbra. Star Shop, con una storia di oltre trent’anni nel settore e con un’avviata catena di franchising, dopo i punti vendita diretti di Perugia, Corciano e quello di Firenze, inaugurato in piena emergenza coronavirus, continua a scommettere su letteratura e arte, potenziando il radicamento in Umbria per rispondere in maniera più completa alle sollecitazioni che arrivano dai lettori.