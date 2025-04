Spoleto, apertura centro diurno per dipendenze “Le Pecore Gialle”

Per accogliere, in particolare, giovani dai 14 ai 24 anni con problematiche di dipendenza patologica e disagio mentale

La Cooperativa Sociale E.Di.T. ha realizzato un Centro Diurno per accogliere, in particolare, giovani dai 14 ai 24 anni con problematiche di dipendenza patologica e disagio mentale, all’interno della Fattoria Sociale “Le Pecore Gialle”, situata in zona Strettura di Spoleto (PG).

Il Centro Diurno ha una forte valenza esperienziale, oltre che pedagogico-riabilitativa, ed è inserito organicamente nelle attività della Fattoria Sociale e dell’Agriturismo: le diverse attività sono organizzate su giorni e fasce orarie compatibili al mantenimento tanto dell’aspetto socio-sanitario dell’intervento, quanto di quello socio-educativo, integrandole alle aperture al pubblico della struttura ricettiva e a tutti gli aspetti produttivi della Fattoria Sociale già in essere.

L’evidenziarsi di una forte emergenza del disagio giovanile, soprattutto negli ultimi anni post COVID, richiede una particolare attenzione rivolta a questa fascia d’età e una presa in carico che mira non solo ad intercettare la fragilità di soggetti più a rischio in una delicata fase dello sviluppo psicoevolutivo individuale, ma in senso più ampio, intervenire in termini di prevenzione sociale, evitando la cronicizzazione e la stabilizzazione di comportamenti disadattivi e devianti.

In questo senso sembra individuarsi negli ultimi tempi una predisposizione ad organizzare servizi e trattamenti appositamente destinati ad una fascia di popolazione che comprende adolescenti e giovani adulti (14-24 anni) che possono essere coinvolti nel fenomeno delle dipendenze (da sostanze e non), ma con associate caratteristiche legate al disagio mentale ed alle manifestazioni di fragilità psicopatologiche: soggetti che si muovono criticamente nella fase di “transizione” evolutiva e che vanno concretamente supportati in questo percorso. Il Centro intende operare in stretta collaborazione con Servizi per le Dipendenze, Servizi Sociali, Servizi Psichiatrici, UEPE, USM ed altre agenzie territoriali impegnate nei servizi alla persona ed alla famiglia per l’individuazione di percorsi individualizzati più utili alle specifiche esigenze degli utenti.

Il Centro è stato autorizzato all’esercizio dell’attività di una struttura pedagogico riabilitativa semiresidenziale RDPP1 SR per n. 10 posti, con Determina Regionale n° 10323 del 04/10/2023 ed è una struttura socio-sanitaria accreditata presso la Regione Umbria con D.D. n° 10791 del 14/10/2024.

Obiettivi del Centro:

• aumentare le competenze dei soggetti coinvolti attraverso attività formative e esperenziali significative, e di conseguenza migliorarne l’autonomia, l’empowerment, e i sentimenti di autostima; attivare nuovi percorsi di socializzazione e integrazione sociale e lavorativa/scolastica

• intervenire precocemente per abbassare il rischio di recidiva rispetto alle dipendenze e altri comportamenti devianti e per evitare il rischio di cronicizzazione di eventuali disturbi psichici associati

• intervenire su una fascia di soggetti in età evolutiva, più flessibile al cambiamento, come meccanismo di prevenzione sociale a lungo raggio che riduca la necessità di trattamenti futuri a lungo termine

• offrire ai servizi territoriali un nuovo strumento di intervento per promuovere percorsi educativi riabilitativi mirati, per alcuni soggetti in carico, individuati come idonei al tipo di trattamento

Beneficiari

L’utenza individuata come target dell’intervento, è composta da adolescenti e giovani adulti, di età compresa tra i 14 e i 24 anni, con dipendenze patologiche da sostanze (drugfree) e non, disagi psichici e psicopatologici, che necessitano di trattamenti pedagogico riabilitativi finalizzati al recupero dell’autonomia e all’integrazione sociale e lavorativa/scolastica.

Centralità dell’utenza

I Progetti Pedagogico-Riabilitativi Individuali, calibrati sulle singole situazioni, sono volti al miglioramento della qualità della vita e al raggiungimento del reinserimento sociale, scolastico o lavorativo possibile, per quella persona, in quello specifico momento della propria vita.

Il Progetto Pedagogico-Riabilitativo Individuale sarà, inoltre, predisposto, dall’equipe di struttura, che include Psicologo e Medico Psichiatra, con la supervisione del Direttore Sanitario, tenendo presenti eventuali impegni scolastici e può prevedere anche attività di sostegno alle attività didattiche (aiuto compiti).

Per agevolare la partecipazione e favorire una buona riuscita dell’intervento, il Centro è aperto in varie fasce orarie, sia mattutine (9.00-12.00 o 9.00-14.00) che pomeridiane (15.00-17.00), e consente di costruire insieme agli specialisti il proprio percorso, sia in termini di durata che di attività.

Attività previste:

• attività laboratoriali giornaliere ad alta valenza formativa (agricoltura, allevamento e Fattoria Didattica, cucina e panificazione, sala ed accoglienza dei clienti, cucito e upcycling, trasformazione e commercializzazione)

• condivisone delle attività quotidiane di gestione e pulizia del luogo di lavoro, preparazione dei pasti, programmazione e organizzazione di alcune attività lavorative e ricreative

• attività integrative di sostegno scolastico e ludico ricreative

• eventuale inserimento concordato in alcune delle attività produttive della fattoria e dell’agriturismo, alcune comportanti anche l’apertura al pubblico.

• incontri di supporto psicologico individuali e di gruppo: sono previsti incontri individuali sia con le figure educative, sia con la psicologa presente in struttura, con la funzione di approfondire tematiche e vissuti personali.

• incontri di supporto psicologico per i familiari/psicoterapia familiare ad orientamento sistemico relazionale

• Incontri regolari di monitoraggio con gli operatori referenti dei Servizi invianti

Come accedere al Centro

È possibile sia l’accesso di utenti con la mediazione dei Servizi territoriali di riferimento, sia l’accesso su richiesta privata. Un’équipe, composta da vari professionisti, accompagnerà l’utente e la famiglia nella definizione del percorso da attuare presso il Centro e monitorerà costantemente l’andamento e le possibili alternative educative.

Per partecipare alle attività è necessario contattare la struttura al seguente indirizzo di posta elettronica pecoregialle@editcooperativa.it o telefonando al numero 371.4941419

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il seguente link

https://www.editcooperativa.it/centro-diurno