Spello tra cultura e manutenzione del territorio. Villa dei Mosaici e Pinacoteca Civica e Diocesana riaprono sabato 13 giugno. In questi giorni il personale dell’ufficio tecnico impegnato in interventi sulla pubblica illuminazione e nello sfalcio dell’erba

Spello riparte dalla cultura e, in sicurezza, torna ad offrire al pubblico l’opportunità di visitare i suoi beni più preziosi. Da sabato 13 giugno la Villa dei Mosaici di Spello e la Pinacoteca Civica e Diocesana, dopo mesi di chiusura forzata, riapriranno le porte ai visitatori nel rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e igiene. Si comincia con la sperimentazione di un mese con orari che saranno progressivamente modulati in base anche all’andamento dei flussi turistici. Nel dettaglio, la Villa e l’Infopoint saranno aperti il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 e la Pinacoteca il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18.30. Per entrambe è stato definito un protocollo di sicurezza che stabilisce alcune regole da adottare durante la visita: accesso negato a persone con sintomi influenzali, ingresso contingentato e consentito solo con l’uso di dispositivi di protezione individuale, percorso obbligato con apposita segnaletica, obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

“Dopo tanta attesa i visitatori potranno tornare a fruire delle bellezze della nostra città – commenta il sindaco Moreno Landrini –. Sarà una ripartenza con ritmo diverso e con la massima attenzione rivolta alla sicurezza; il visitatore potrà contare su un’efficiente informazione relativa alle disposizioni comportamentali nei percorsi e nei tempi di visita. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questo primo importante passo verso la normalità; è una sfida per tutti noi che sarà affrontata con coraggio e determinazione”. “La riapertura della Villa dei Mosaici e della Pinacoteca, dopo un così lungo e forzato periodo di chiusura, è un evento particolarmente significativo per la ripresa della nostra città, di cui rappresentano beni culturali identificativi – afferma il vice sindaco con delega ai beni culturali Guglielmo Sorci – Sono certo che la Villa tornerà ad avere in breve tempo i grandi numeri di visitatori che l’hanno sempre caratterizzata, contribuendo alla ripresa turistica dell’intera città”. “Spello si prepara all’estate riaprendo i suoi Musei – continua l’assessora alla cultura Irene Falcinelli -. Cittadini e visitatori potranno fruire degli spazi in sicurezza, entrare con fasce orarie rimodulate nel mese di giugno e seguire i percorsi predisposti. Saremo attenti e pronti a soddisfare la richiesta turistica che confidiamo sarà importante verso la nostra città. Abbiamo pensato inoltre di organizzare, in collaborazione con Sistema Museo, una domenica speciale e offrire una visita guidata della Villa dei Mosaici agli operatori sanitari che in questi mesi di emergenza si sono impegnati con abnegazione e professionalità. A breve forniremo tutti i dettagli”.

Continuano i lavori di manutenzione nel territorio comunale

Continuano gli interventi di manutenzione nel territorio comunale da parte del personale dell’Ufficio tecnico del Comune. In questi giorni, particolare attenzione è dedicata all’attività di sfalcio dell’erba in via dell’Industria, via Gigliara, via delle Regioni e via San Cristoforo, mentre in via della Liberazione l’intervento è stato eseguito dall’Agenzia Forestale. Si sta inoltre procedendo alla manutenzione della pubblica illuminazione nel territorio comunale con la sostituzione di punti luce non più funzionanti. Proseguono inoltre le attività di manutenzione nel cimitero comunale anche con la sistemazione dei loculi in seguito alle estumulazione avvenute lo scorso mese di gennaio.

La chiusura degli edifici scolastici, rappresenta l’occasione per svolgere quotidianamente attività di controllo e gli interventi ordinari sullo stato degli impianti, porte e infissi. Si segnala che il sottopasso di via Papa Giovanni XXIII è momentaneamente interrotto al traffico per garantire all’Anas lo svolgimento dei lavori di riconsolidamento del manto stradale della SS75 e di risanamento del sottopasso stesso; inoltre il Consorzio Bonificazione Umbra sta effettuando lavori di manutenzione lungo il torrente Chiona nel tratto della frazione di Acquatino.