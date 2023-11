Smartphone d’oro 2023: il Comune di Perugia vince nella sezione “innovazione 2023″

A Roma l’appuntamento con il super day pa social

È l’Università degli Studi di Bergamo la vincitrice dell’edizione 2023 dello Smartphone d’Oro, premio che ogni anno va alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale mentre il Comune di Perugia ha vinto la sezione del Premio dedicato all’Innovazione. Ideato e organizzato da PA Social, nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro fatto quotidianamente dai professionisti che operano nel settore pubblico. La premiazione si è svolta mercoledì 29 novembre nella sede di Binario F (via Marsala 29H, c/o Hub LVenture Group e LUISS Enlabs) a Roma, all’interno del Super PA Day Social, una giornata che ha visto svolgersi l’assemblea nazionale e la proiezione della prima docuserie italiana dedicata alla comunicazione e informazione pubblica digitale “Pubblica”, prodotta da PA Social in collaborazione con Binario F, Meta, Edera, Fondazione Italia Digitale. L’obiettivo del progetto è quello di raccontare, con un linguaggio diretto e semplice, come il digitale abbia cambiato le nostre abitudini, presentare i nuovi strumenti digitali e sottolineare l’esigenza di educare e formare all’utilizzo del digitale stesso. Sarà possibile vedere “Pubblica” su tutti i canali di PA Social, di Binario F, agenzia Dire.it e gruppo Citynews a partire da lunedì 4 dicembre.

L’evento di ieri, andato anche in diretta sui canali social dell’associazione (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch), ha visto quindi la consegna del premi, realizzati a Murano dal maestro Mariano Memo, che oltre che alla prima classificata sono stati anche premiati anche la FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) e l’ASL BT (Barletta, Andria e Trani). Per i premi tematici, il Comune di Perugia ha vinto il premio Innovazione con il progetto del Digital Twin che ha fortemente impressionato la giuria per le importanti potenzialità di trasparenza e governance che ha la piattaforma. A ritirare il premio la Coordinatrice di PA Social per l’Umbria e Responsabile della comunicazione del Comune, Simona Cortona accompagnata da Michele Petrucci di Team Dev, l’azienda perugina che ha realizzato la piattaforma WiseTown. Simona Cortona ha portato i saluti dell’amministrazione, del Sindaco Andrea Romizi e in particolare dell’assessore Gabriele Giottoli, il quale molto soddisfatto ha dichiarato

“l’alto livello di innovazione digitale raggiunto dalla Città di Perugia è un risultato importantissimo e questo premio ne è la prova. Grazie al Digital Twin avremo gli strumenti necessari per pianificare e valutare la crescita della nostra città”.