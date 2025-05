La Polizia di Stato ritrova smartphone rubato e denuncia un 51enne

A seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto nel quartiere di San Sisto dove ha rintracciato e denunciato un cittadino italiano, classe 1974, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

Nello specifico, le ricerche dei poliziotti sono state avviate a seguito della chiamata di una cittadina che ha segnalato il furto di un telefono cellulare, avvenuto nei pressi del “Barton Park” da parte di un soggetto ignoto.

Nel contesto, la richiedente ha informato gli agenti che lo smartphone in questione era dotato di un sistema di geolocalizzazione e che questo risultava in movimento – verosimilmente a bordo di un veicolo – in località Corciano.

A quel punto i poliziotti, dopo aver monitorato attentamente gli spostamenti del dispositivo, si sono messi alla ricerca dello stesso, riuscendo in poco tempo a rintracciarlo all’interno di un’auto, in una via del quartiere di San Sisto.

Gli operatori hanno quindi bloccato il conducente del veicolo, un 51enne cittadino italiano, che è stato sottoposto a controllo con esito positivo. Infatti, appoggiato sul sedile lato passeggero, gli agenti hanno notato il telefono asportato poco prima, del quale l’uomo, visibilmente nervoso e agitato, non è stato in grado di motivare il possesso.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione; il telefono, invece, è stato restituito alla legittima proprietaria.