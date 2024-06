Sindaci confermati in 15 comuni della provincia di Terni

Scrutinio in corso a Orvieto, a 12 seggi su 28 è ballottaggio

Scrutini conclusi per le elezioni amministrative in tutti i comuni della provincia di Terni al voto, ad esclusione di Orvieto, il più popoloso, in cui lo spoglio è ancora in corso.

In 15 comuni (Acquasparta, Alviano, Arrone, Baschi, Castel Viscardo, Guardea, Ficulle, Montecchio, Montefranco, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo e Stroncone) i cittadini al voto hanno confermato i sindaci uscenti.

Sconfitto l’uscente solo a Montegabbione, mentre a Monteleone d’Orvieto, Fabro, Lugnano in Teverina e Allerona i candidati non avevano precedenti esperienze alla guida delle amministrazioni.

Ad Orvieto, a 12 seggi scrutinati su 28, stando ad Eligendo, si profila il ballottaggio tra la sindaca uscente di centrodestra Roberta Tardani (47,99%) e il candidato di centrosinistra Stefano Biagioli (30,08%).