Sigillo: prosegue l’impegno del Comune e delle associazioni nella vaccinazione. L’assistenza è estesa anche per le prenotazioni

A Sigillo prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale e delle locali Associazioni per promuovere la campagna vaccinale Covid-19. Dopo il servizio trasporti verso le sedi di vaccinazione del comprensorio effettuati dalla Protezione Civile Monte Cucco e da Progetto Insieme ora sarà possibile ricevere assistenza anche nella fase di prenotazione.

Nella sede di Progetto Insieme in piazza Martiri a Sigillo i volontari del Gruppo Protezione Civile Monte Cucco, della Protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Avis di Sigillo e dell’associazione Progetto Insieme saranno a disposizione nei giorni lunedì e venerdì dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 10 alle 12 per tutti coloro i quali non hanno possibilità di effettuare le prenotazioni on line.

“Una ulteriore conferma – dichiara il vicesindaco Annalisa Paffi– della volontà di garantire sempre servizi e benefici alla comunità sigillana attraverso la preziosa sinergia tra l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio alle quali va il nostro plauso ed il nostro ringraziamento “.

Il servizio viene garantito per tutte le fasce d’età e le categorie interessate abilitate dalla Regione Umbria. I documenti necessari per effettuare tale prenotazione che dovranno essere prodotti dai cittadini sono: il numero di telefono e la tessera sanitaria