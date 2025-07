Spettacolo nei cieli dell’Umbria: pronto il 38esimo Italian International Balloon Grand Prix

Tra Gualdo Cattaneo, Massa Martana e il Lago Trasimeno 57 mongolfiere da 22 Paesi del mondo. Dal 25 luglio al 3 agosto. Eventi collaterali Trasimeno night glow e BallMoon festival delle mongolfiere

Cinquantasette mongolfiere con il loro equipaggi, provenienti da 22 Paesi del mondo, riempiranno di colore e meraviglia i cieli dell’Umbria per la 38esima edizione dell’Italian International Balloon Grand Prix, in scena tra Gualdo Cattaneo e Massa Martana, con tappa al Lago Trasimeno, da venerdì 25 luglio a domenica 3 agosto. Torna così una delle manifestazioni aerostatiche più longeve e riconosciute d’Europa, che regalerà al territorio dieci giorni di grande spettacolo, grazie anche agli eventi collaterali Trasimeno Night Glow e BallMoon – La notte delle mongolfiere, competizione e divertimento. Saranno sei gli equipaggi italiani, a riprova del calibro internazionale dell’evento, mentre 12 le mongolfiere provenienti dall’America nell’ambito del gemellaggio nato quest’anno tra l’Italian International Balloon Grand Prix e l’American’s Transoceanic Balloon Festival, con la collaborazione di Coral Group, che si stima permetterà di portare in Umbria il prossimo anno oltre 25 equipaggi d’oltreoceano.

A presentare la manifestazione, mercoledì 16 luglio a Perugia, sono stati Ralph Shaw, patron e organizzatore della manifestazione, e Luca Briziarelli, presidente di Bil Benefit, società che cura la comunicazione e gli eventi collaterali in cartellone, Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo, e Simona Meloni, assessore al turismo della Regione Umbria. Presenti inoltre all’incontro i sindaci dei Comuni dell’area del Trasimeno coinvolti: Matteo Burico di Castiglione del Lago, Sandro Pasquali di Passignano sul Trasimeno e Maria Elena Minciaroni di Tuoro sul Trasimeno; Francesca Caproni, direttore del Gal Trasimeno Orvietano che sostiene la manifestazione, Giancarlo Faltoni, dell’Aero Club Trasimeno che collabora all’organizzazione del Trasimeno Night Glow e Sara Berettini di Dj Circus che cura la proposta artistica di BallMoon.

“Questo sarà l’anno della svolta – ha sottolineato Ralph Shaw – per il nostro festival che è il primo in Italia e quinto a livello mondiale per notorietà e presenze. Abbiamo sempre cercato un coinvolgimento con l’evento americano che finalmente abbiamo raggiunto e apre a grandi prospettive per il futuro”.

Nei giorni della manifestazione le mongolfiere decolleranno alle 5.30 del mattino, nel suggestivo scenario del cielo all’alba, alternativamente dal Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo e dall’Agriturismo Orsini di Massa Martana (per il programma completo (https://www.sagrantinocup.it). L’apertura ufficiale, con il volo inaugurale dell’evento, alla presenza delle autorità, tra cui la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, sarà sabato 26 luglio al Parco Acquarossa. Gli equipaggi da martedì 29 a giovedì 31 luglio saranno anche impegnati in tre competizioni, la prima delle quali permetterà di vincere il Trofeo Cotarella e darà l’accesso al Grand prix. Oltre ad assistere gratuitamente al decollo delle mongolfiere in gara ci sarà, novità di quest’anno, la possibilità per tutti di effettuare voli liberi e ancorati a pagamento su prenotazione: www.slowfly.it.

“Gli eventi collaterali – ha sottolineato Luca Briziarelli – contribuiscono poi a dare spessore e respiro regionale alla manifestazione, c’è stata una piena sinergia tra le istituzioni e le associazioni coinvolte per il coordinamento delle iniziative. C’è consapevolezza delle opportunità di promozione del territorio che il volo delle mongolfiere può offrire”.

Nel primo weekend, domenica 27 luglio, ci sarà il Trasimeno Nigh Glow, organizzato dal Bil Benefit e Aero club Trasimeno, che prevede in serata uno spettacolo di grande suggestione: l’accensione sincronizzata di mongolfiere sulle rive del lago, da Castiglione (aeroporto Eleuteri), Passignano (Sualzo Beach) e Tuoro sul Trasimeno (Campo del sole e spiaggia comunale). Nel secondo weekend, sempre Bil Benefit, questa volta con Dj Circus, organizza al Parco Acquarossa venerdì 1 e sabato 2 agosto, dalle 18 alle 5, dal tramonto all’alba, BallMoon, festival musicale con concerti, esibizioni live, street food e degustazioni. Questo cartellone, nella volontà degli organizzatori mira a divenire un riferimento nazionale nel panorama della musica notturna.

In abbinamento alla manifestazione quest’anno anche un francobollo celebrativo ufficiale, emesso dalle Poste di San Marino, che testimonia l’importanza dell’evento.

“Un evento diventato importante non solo per Gualdo Cattaneo – ha commentato il sindaco Valentini – ma per tutto l’hinterland, sono felice dell’apertura di quest’anno verso altri comuni e mi auguro che si possa allargare a macchia d’olio a tutta l’Umbria. La manifestazione crea un incoming importante per il territorio di circa un mese, da dieci giorni prima a dieci dopo la fine, per la presenza di equipaggi stranieri, con alberghi occupati per oltre il 90 per cento della capienza”.

All’incontro l’assessore Meloni ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione nella valorizzazione diffusa dell’Umbria e accolto la proposta lanciata in conferenza stampa per inserire l’avioturismo nella legge regionale sul turismo.