Sicurezza stradale: giornata con gli studenti dell’Itts ‘Volta’ Perugia

Inail Umbria e Polizia stradale di Perugia insieme per prevenire gli infortuni stradali – Iniziative di sensibilizzazione lunedì 5 dicembre alle 11 nella sede dell’istituto scolastico

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, prevista per il 22 novembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Inail hanno invitato le scuole a realizzare attività finalizzate a sensibilizzare studentesse, studenti e personale scolastico sul tema della cultura della sicurezza negli istituti, della prevenzione dei rischi e della cura per gli spazi che si vivono. In questo ambito, al fine di realizzare un momento di sensibilizzazione incentrato sul delicato tema della sicurezza stradale, Inail Umbria e Polizia stradale di Perugia hanno organizzato, lunedì 5 dicembre alle 11, una giornata di iniziative all’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia, in località Piscille.

Nell’occasione verrà proiettato il docu-film ‘Sulla strada mi proteggo’ realizzato da Inail Umbria in collaborazione con il Compartimento della Polizia stradale Lazio-Umbria, costituito tra l’altro da video-interviste rilasciate da alcuni assistiti Inail umbri, vittime di incidenti stradali lavorativi, che in qualità di testimonial hanno accettato di raccontare le loro storie nella speranza che ciò possa servire a evitare future tragedie e incidenti sulla strada.

In apertura d’iniziativa sono previsti gli interventi di contestualizzazione da parte di Fabiana Cruciani, dirigente scolastico dell’Itts ‘Volta’, Alessandra Ligi, direttore regionale di Inail Umbria, e Francesco Cipriano, dirigente della sezione Polizia stradale di Perugia.

All’iniziativa interverranno oltre cento studenti delle quarte classi e il testimonial del docu-film ‘Sulla strada mi proteggo’ Antonio Acciarino.

Link alla pagina web del progetto: https://sway.office.com/ewNAwk2UVEUdnvkH?ref=Link.