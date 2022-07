Si aprono alla caserma Gonzaga i festeggiamenti per I Primi d’Italia 2022

Amoni (Epta Confcommercio): l’economia locale vive anche grazie all’attività di questo ente – Il 28 settembre cena di anteprima e omaggio al Centro selezione e reclutamento dell’Esercito

“Abbiamo voluto questo evento per sottolineare l’importante ruolo che la caserma Gonzaga svolge per l’intero territorio folignate. Un valore aggiunto, economico e sociale, che Confcommercio riconosce e apprezza profondamente. L’economia locale, in particolar modo alberghi, ricettività extralberghiera, bar e ristoranti, vive anche grazie ai concorsi che la caserma organizza durante l’anno e che convogliano in città centinaia di persone. Con questa iniziativa vogliamo ringraziare tutti coloro che lavorano e si impegnano all’interno della caserma stessa”. Con queste parole il presidente di Epta Confcommercio Aldo Amoni ha annunciato l’evento di anteprima de I Primi d’Italia 2022: una cena aperta a tutti all’interno della caserma ‘Generale Ferrante Gonzaga del Vodice’, sede del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (Csrne). L’iniziativa è stata presentata venerdì 15 luglio all’interno della caserma stessa. Insieme ad Amoni sono intervenuti il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, l’assessore comunale Michela Giuliani e il comandante del Csrne, generale di brigata Vincenzo Spanò, che ha portato il suo saluto ai presenti.

La serata, aperta a tutti su prenotazione (i contatti verranno resi noti nelle prossime settimane), è in programma mercoledì 28 settembre nella grande sala Diaz della caserma, mentre il festival nazionale dei primi piatti prenderà il via il giorno successivo, giovedì 29 settembre, per concludersi domenica 2 ottobre. Durante la cena, a base ovviamente di pastasciutta e durante la quale sono previsti anche momenti di intrattenimento, Amoni ringrazierà e omaggerà del premio I Primi d’Italia tutti i generali che negli ultimi 25 anni si sono succeduti alla guida del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito.

L’ente si è costituito a Foligno il 1° ottobre 1996 nella caserma Gonzaga, già sede del disciolto 92° reggimento Basilicata. Nella struttura si svolgono tutte le prove di se​lezione, scritta, orale, psico fisica e attitudinale per la quasi totalità dei concorsi per entrare a far parte dell’Esercito Italiano. Tutti coloro che decidono di arruolarsi e coloro che già arruolati desiderano transitare da una categoria all’altra, compiono il primo passo del loro cammino proprio qui.