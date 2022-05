Tre iniziative anche in Umbria a Marsciano, Bevagna e Terni

Anche l’Umbria partecipa con diverse iniziative alla Settimana della bicicletta lungo le Vie d’acqua, promossa da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) in collaborazione con ANBI-Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue che è iniziata sabato 14 e si concluderà domenica prossima, 22 maggio.

“È una iniziativa che apprezziamo molto – ha affermato l’assessore regionale alle infrastrutture ed alle politiche del paesaggio – e che sostiene lo sforzo che la Regione ha voluto fare in questi ultimi anni per la valorizzazione dei meravigliosi percorsi che l’Umbria mette a disposizione. C’è ancora molto da fare su questo versante, vista la necessità di manutenzione programmata e di miglioramenti continui dei percorsi, insieme alla prosecuzione di un’ottima promozione turistica dell’Umbria, per accentuare l’attrattività del nostro sistema delle piste ciclabili che tra l’altro è anche in via di ulteriore incremento. Ma siamo convinti – conclude l’assessore – che gli ulteriori fondi acquisiti con i recenti provvedimenti, andranno ad arricchire un patrimonio in continua implementazione e riorganizzazione in modo da offrire una rete ancor più attrattiva per un turismo lento che interessa un numero sempre più elevato di appassionati”.

In occasione della Settimana della Bicicletta, in tutta Italia vengono organizzate escursioni, gite e pedalate lungo fiumi, laghi, canali o altre opere di bonifica e irrigazione, alla scoperta delle ricchezze del patrimonio idrico italiano. L’occasione è data dal Centenario della Bonifica, l’anniversario per i cento anni dall’avvio della moderna bonifica e della ricostruzione dei territori devastati dalla Prima Guerra Mondiale.

Nella nostra regione, FIAB Umbria ha aderito all’iniziativa organizzando eventi a Marsciano, Bevagna e Terni con pedalate a sfondo culturale, storico, paesaggistico che hanno comunque l’acqua come comune denominatore.

La Ciclovia del Tevere, in particolare il tratto compreso tra Marsciano e Todi, è la proposta di Fiab Marsciano che ha organizzato il giorno 20 maggio un biciviaggio con un gruppo di cicloturisti veneti.

Fiab Foligno organizza una escursione in un tratto particolarmente suggestivo della ciclovia Assisi- Spoleto nel comune di Bevagna lungo il fiume Clitunno, il fiume Timia e il lago Aiso. L’escursione sarà anche l’occasione per una raccolta fondi per Emergency.

FIAB Terni organizza una pedalata Il 22/5 lungo il Nera fino a Nera Montoro. Da stazione a stazione per permettere rientri e ritorni in altre destinazioni.

L’utilizzo a fini ciclabili degli argini di fiumi e canali, ben presenti in molte regioni italiane ma spesso poco conosciuti, può essere una grande opportunità per costruire una rete di percorsi ciclabili efficienti e ben curati, perfetti per un cicloturismo di qualità e per incentivare escursioni in modalità sostenibile e a ritmo lento. Le ciclabili e gli itinerari lungo fiumi e canali infatti sono luoghi ideali per chi va in bicicletta, grazie all’andamento pianeggiante dei percorsi che, spesso, attraversano territori incontaminati e naturalmente connessi fra di loro

Il calendario delle iniziative, aperte a tutti, è consultabile su sito di FIAB andiamoinbici.it e rappresenta un’interessante opportunità per salire in sella ad una bici e partecipare a una delle molte escursioni in bicicletta lungo l’argine di un fiume o di un canale, in riva a un lago, o in prossimità di qualche altra infrastruttura idrica.