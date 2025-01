Metrobus: lavori all’Ospedale di Perugia

Si è svolto presso la sala Ugo Mercati dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia l’incontro con i dipendenti e la direzione dell’azienda ospedaliera in vista dell’inizio dei lavori che prevedono modifiche alla viabilità d’accesso e ai parcheggi dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia.

Presenti all’incontro la Sindaca Vittoria Ferdinandi, il Direttore Generale dell’azienda, Giuseppe De Filippis, l’Assessore alla mobilità del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, la dirigente della Mobilità Margherita Ambrosi, la responsabile della comunicazione Simona Cortona, una parte della DL rappresentata da Maurizio Serafini, Lorenzo Serafini, Sara Berretta di Abacus.

L’incontro molto partecipato ha visto la presenza del personale sanitario e di un gruppo di cittadini interessati di conoscere le fasi del cantiere Metrobus Ospedale.

I lavori, in programma fra qualche settimana, e che interesseranno l’ingresso dell’ospedale si dividono in 3 fasi temporali.

Fase 1

La prima fase prevede delle lavorazioni per l’allargamento dell’uscita dal Parcheggio Taramelli lato sud a favore dei veicoli di grandi dimensioni. Durante questa fase i mezzi di soccorso potranno dunque accedere al pronto soccorso ed uscire sfruttando la strada attuale che si collega alla rotatoria sopra Via Gerardo Dottori.

I veicoli privati accederanno sempre dalla rotatoria Via Gerardo Dottori e potranno eseguire due manovre: o svoltare a destra ed entrano al Parcheggio Taramelli oppure svoltano a sinistra in direzione della camera mortuaria e al parcheggio interno. L’uscita, per entrambi i flussi privati, avviene attraversando il parcheggio Menghini. Il braccetto che va dal controllo ingressi del Pronto Soccorso all’uscita del parcheggio Taramelli viene chiuso. Verranno inoltre garantite tutte le manovre necessarie per servire anche l’eliporto. Dalla rotatoria “Donatori di Sangue” (area Gambuli) in direzione ingresso del Pronto Soccorso, il tratto stradale sarà interdetto al traffico al netto dei soli autorizzati.

Fase 2

La seconda fase prevede l’apertura dell’uscita lato sud del parcheggio Taramelli; grazie a questo i veicoli privati che prima uscivano dal parcheggio ed attraversavano il parcheggio Menghini per allontanarsi dall’ospedale dovranno ora utilizzare questo nuovo varco ed abbandonare l’ospedale procedendo in direzione Viale Vittorio Trancanelli. Anche coloro che utilizzano il parcheggio interno al Taramelli ed accedono alla camera mortuaria dovranno utilizzare lo stesso percorso di uscita. Le lavorazioni in questa fase riguarderanno un tracciato “ad uncino” e riguarderanno la realizzazione di una nuova corsia e del nuovo edificio di controllo accessi al Pronto Soccorso. I percorsi dei veicoli di soccorso non variano rispetto alla fase 1. Il braccetto che va dal controllo ingressi del Pronto Soccorso all’uscita del parcheggio Taramelli rimane chiuso. Verranno inoltre garantite tutte le manovre necessarie per servire anche l’eliporto. Dalla rotatoria “Donatori di Sangue” (area Gambuli) in direzione ingresso del Pronto Soccorso, il tratto stradale rimarrà interdetto al traffico.

Fase 3

Nella fase 3 i veicoli di soccorso usciranno dal Pronto Soccorso utilizzando la nuova viabilità, mentre l’ingresso verrà garantito dalla corsia esistente, opportunamente rimodulata in base alle lavorazioni per la realizzazione della fermata del Metrobus. I veicoli privati utilizzeranno gli stessi percorsi descritti nella fase 2. Il braccetto che va dal controllo ingressi del Pronto Soccorso all’uscita del parcheggio Taramelli rimane chiuso. Verranno inoltre garantite tutte le manovre necessarie per servire anche l’eliporto. Dalla rotatoria “Donatori di Sangue” (area Gambuli) in direzione ingresso del Pronto Soccorso, il tratto stradale rimarrà interdetto al traffico.

Dichiarazioni Sindaca Vittoria Ferdinandi

“Siamo consapevoli che i cambiamenti sulla viabilità comporteranno inevitabili disagi ed è fondamentale accompagnare questo processo con una comunicazione adeguata per minimizzarli. Abbiamo scelto di iniziare questo percorso di partecipazione e informazione dall’ospedale che è la cattedrale della cura della nostra città, l’ospedale è Perugia e Perugia è l’ospedale. Sii tratta di un’area urbana che richiede particolare attenzione.

I momenti di cambiamento sono frangenti che spaventano sempre, ma penso che intensificando quanto più possibile il rapporto, la programmazione, il trasferimento delle informazioni saremo in grado di accompagnarvi e la speranza è quella di riuscire a mettere a terra un’infrastruttura che possa arrivare davvero, in qualche modo, a modificare in meglio il nostro modo di vivere e di muoverci all’interno della città.”

Direttore Generale Azienda Ospedaliera Giuseppe De Filippis

“Ringrazio la Sindaca Ferdinandi e l’Assessore alla mobilità Vossi per averci illustrato la nuova viabilità ospedaliera del cantiere Metrobus. Crediamo sia una importante opera per agevolare l’accesso in ospedale sia per i dipendenti che per la nostra utenza. Siamo disponibili alla collaborazione attiva raccogliendo le esigenze e osservazioni del personale e fornendo supporto per il tramite dei nostri uffici tecnici.”

Assessore alla mobilità Pierluigi Vossi

“Ogni settimana il gruppo di lavoro composto dalla DL, dalla Sindaca, da me, dagli uffici tecnici e della comunicazione si incontrano per verificare gli step del cantiere e analizzare le criticità e le difficoltà che i cittadini ci inviano. Grazie a questa modalità di lavoro a questa attenzione che l’ente ha messo in campo per offrire risposte ai cittadini, saremo in grado di monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori del Metrobus.

Saranno previste pattuglie della polizia locale per agevolare l’arrivo in ospedale ma non saranno tollerati parcheggi selvaggi sulle rotonde e nelle careggiate.

Dai primi giorni di febbraio partirà anche un call center che risponderà a tutte le vostre domande e richieste.”

Tutte le informazioni e le FAQ sul Metrobus sono reperibili sul sito metrobusperugia.it

Per comunicazioni con il gruppo di lavoro info@metrobusperugia.it