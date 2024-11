Una giornata con ospiti internazionali per riflettere sulla Pace, organizzata dall’Università degli Studi di Perugia 19 Novembre 2024, ore 14.30, Aula Magna del Dipartimento FiSSUF

Martedì 19 novembre 2024 alle 14.30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FiSSUF), l’Università degli Studi di Perugia organizzerà un momento di riflessione dal titolo “Sentieri di Pace – Raccontare l’Umanità oltre i conflitti”. L’evento è organizzato in concomitanza con l’arrivo a Perugia del fondatore e della delegazione internazionale della Terza Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, nella quale Perugia è l’Università capofila degli atenei italiani e vedrà la partecipazione di autorevoli personalità del mondo istituzionale e accademico, oltre che di figure di spicco impegnate attivamente per la pace e i diritti umani.

L’evento, che segnerà un momento di alto valore simbolico in cui l’Ateneo e la città di Perugia ribadiranno il loro impegno per la promozione della pace e del dialogo interculturale, sarà aperto dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore, della Sindaca di Perugia e del Direttore del Dipartimento FiSSUF Massimiliano Marianelli. I lavori saranno moderati da Elisa Delvecchio, referente di Ateneo per il Network nazionale Università per la Pace (RUniPace) presso la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

“Costruire la Pace” è il tema della prima sessione, arricchita dagli interventi del fondatore della Marcia mondiale per la Pace Rafael de la Rubia e di Tiziana Volta, protagonista italiana del movimento internazionale per la nonviolenza. Sempre in questa sessione, particolarmente significativa sarà la partecipazione delle studentesse e degli studenti del gruppo di lavoro UniPg per la Pace, il cui contributo nell’organizzazione di questo evento testimonia l’impegno attivo dei giovani dell’Ateneo perugino nella costruzione di una società più giusta e pacifica.

Seguirà la sessione “Narrare l’Umano oltre il conflitto”, i cui relatori offriranno testimonianze e prospettive preziose sulla complessità dei conflitti e sulle vie per costruire una convivenza pacifica. Interverranno Malek Twal, Ambasciatore e Capo Missione della Lega degli Stati Arabi a Madrid; Monika Bulaj, fotografa e documentarista di fama internazionale; Elena Testi, giornalista e inviata nei teatri di conflitto per La7, laureata in giurisprudenza nell’ateneo perugino; Fr. Ibrahim Faltas, francescano, Vicario della Custodia di Terra Santa dell’ordine dei frati Minori.

La giornata sarà allietata dall’intervento del Coro dell’Università degli Studi di Perugia.

L’Università degli Studi di Perugia invita le Comunità accademica e cittadina a partecipare a questa occasione unica per riflettere e condividere valori universali di pace e solidarietà.

Perugia, 18 Novembre 2024