Città della Pieve: l’Associazione “Il Riccio” apre una Mostra sugli insetti

Inaugurazione a Palazzo Corgna venerdì 22 novembre

(Cittadino e Provincia) – Città della Pieve,18 novembre ’24 – Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” invita alla Mostra “Insetti e affini: risorsa, fastidio o pericolo? – Un magico universo collegato all’umanità e alla sua cultura, aspetti scientifici, letterari, storici e mitologici”. La Mostra, allestita nella Sala delle Muse, piano terra di Palazzo della Corgna a Città della Pieve, apre venerdì 22 novembre e prosegue fino a domenica 1° dicembre 2024, con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Presenti sul nostro pianeta ben prima degli animali “superiori”, gli insetti, gli aracnidi, i vermi, i miriapodi costituiscono un gruppo indispensabile per gli equilibri dell’ecosistema, senza le api e altri impollinatori la società umana e non solo potrebbe scomparire, i lombrichi e altri vermi producono enormi quantità di humus fertilizzante e bonificano stagni, laghi, fiumi, mari, e potremmo fare altri mille esempi. Producono cibo, alimenti e sostanze terapeutiche, ma al contempo possono recarci fastidio e pericoli. I vari tarli del legno possono causare seri danni a mobili e strutture lignee, il meraviglioso mondo sociale delle formiche a volte può provocare fastidio nelle nostre cucine, come pure i ragni, gli scorpioni, in gran parte innocui, ma a volte pericolosi per il loro veleno, o i temibili calabroni. L’animale più mortale al mondo pare sia la zanzara, che trasmette con la sua puntura malattie mortali, ci piace ricordare che al secondo posto c’è l’uomo.

Insomma un mondo da conoscere ed esplorare, da rispettare ed amare, sapendosi anche difendere da alcuni pericoli connessi. La mostra intende offrire una vasta panoramica divulgativa, con esemplari vivi, sorprese ed osservazioni emozionanti, allestita da un grande esperto ed appassionato naturalista, Mario Morellini supportato dal Gruppo Ecologista “Il Riccio”, in particolare da Riccardo Testa ed Adria Faraone.

Esperti del Gruppo Ecologista “Il Riccio” sono disponibili ad andare nelle scuole per la divulgazione della conoscenza degli insetti e della loro importanza nell’ecosistema Terra.

La mostra è realizzata con il contributo della Regione Umbria e del Comune di Città della Pieve.

Per informazioni scrivere a ecologistiilricci@gmail.com o telefonare a 3396134127.