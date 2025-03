Spettacolo di e con Turbopaolo, al secolo Paolo Sarmenghi. L’appuntamento è per martedì 18 marzo

“Turbopaolo 1000” il titolo del prossimo appuntamento in scena nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia nell’ambito della stagione Sanfra, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

Protagonista del palco il prossimo 18 marzo alle 21 è Turbopaolo, al secolo Paolo Sarmenghi, tra i più esilaranti comici nativi digitali diventato virale sui social grazie alla sua irriverenza, tra una laurea in giurisprudenza e ironia quotidiana. Retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria, adv, delfini e tutto quello che l’Internet può farci venire in mente e a cui solo Turbopaolo riesce a dar forma sono alcuni dei soggetti dei suoi sketch. Non solo, l’artista ha un feed imprevedibile su cui procrastinare per ore e adesso anche uno spettacolo di stand up comedy. Direttamente dallo sconfinato universo di Tik Tok fino ai palchi, approda nel mondo fisico con uno spettacolo comico ricco di ironia in pieno stile social media.

Il tour è prodotto da Vivo Concerti.

