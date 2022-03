San Giustino: successo per l’edizione di “Camminare, Rinverdire, Migliorare”

Un pomeriggio festoso e colorato all’insegna della socialità, del camminare insieme lungo i percorsi delle “Connessioni Verdi” del territorio di San Giustino.

E’ quanto realizzato domenica 13 marzo con la prima edizione di “Camminare, Rinverdire, Migliorare”, l’iniziativa collegata alla XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e Degli Stili di Vita Sostenibili, promossa dall’Amministrazione Comunale lungo il percorso delle “Connessioni Verdi”, progetto che, oltre a riordinare e riqualificare gli spazi urbani, mette in collegamento i punti strategici del capoluogo.

“Un pomeriggio straordinario, pieno di colori, voci festose, saluti calorosi dopo mesi di mestizia, dove non è mancato lo stupore di scoprire un territorio bello e accogliente, da accudire, rispettare e percorrere anche a piedi in tutta sicurezza – commenta con soddisfazione l’Amministrazione comunale -. Un clima mite ha accompagnato le centinaia di partecipanti ai quali va la promessa di altri momenti simili. Erano poco più delle ore 15, quando una lunga colonna vociante e festosa è partita da Piazza Municipio snodandosi lungo l’itinerario prestabilito. Tantissimi bambini, famiglie, concittadini provenienti dalle frazioni, insieme agli amministratori, sono stati i protagonisti principali di questa bella camminata che, dopo aver attraversato San Giustino, si sono ritrovati al Parco Roccolo dove una sana merenda era pronta per i più piccoli. Il Lago di Cospaia e poi giù, di nuovo tutti insieme ma sempre alla giusta distanza, fino al ritorno in Piazza Municipio. Come Amministrazione desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno aderito alla iniziativa, le scuole per la preziosa presenza e fattiva collaborazione, la Polizia Municipale e l’Associazione “Nonni Civici”, sempre in prima fila nelle varie iniziative. Un grazie particolare a Sogepu e Coop Centro Italia”.