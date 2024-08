San Giustino, PhygitArt chiama i creativi a Villa Graziani

Appuntamento il 7 e 8 settembre con la quinta edizione

I Creativi Insoddisfatti di Koinervetti presentano la “Call for Artists” della quinta edizione di PhygitArt. Lo showcase interattivo, patrocinato dal Comune di San Giustino, si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre nell’incantevole cornice di Villa Graziani.

Ancora una volta, i creativi altotiberini sono chiamati a proporre il loro spazio creativo. La quinta edizione di PhygitArt presenta la possibilità di esporre ma anche esibirsi in un’area, all’interno o all’esterno della villa. Uno spazio autogestito dove promuovere qualsiasi forma d’arte (visuale e sonora), nel nome della connessione artistica fisico-digitale e dell’intrattenimento.

I protagonisti dell’evento instraderanno gli ospiti verso un percorso multidimensionale, massima espressione di due fattori apparentemente contrastanti: egocentrismo e altruismo.

L’habitat dei creativi sarà il risultato di un egocentrismo condiviso nato dalla necessità di collaborare, condividere, contaminare (ed essere contaminati) per alimentare la propria personalità artistica.

L’area da allestire è divisa in tre livelli e prevede: esposizioni e/o esibizioni reali (il Livello Fisico dello spazio creativo); QR Code associato a contenuti digitali per aumentare accessibilità e interattività delle opere esposte e delle attività eseguite (il Livello Virtuale dello spazio creativo); attività intrattenenti per interagire e coinvolgere attivamente il pubblico e creazione di un artefatto generato dall’interazione (il Livello Egocondiviso dello spazio creativo).

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web (https://www.koinervetti.com/phygitart-2024-egocentrismo-condiviso) e il modulo di iscrizione (https://forms.gle/NJVA1i82NK6JmX2TA). Gli artisti che non hanno la possibilità di partecipare fisicamente possono condividere opere che saranno proiettate nella facciata della villa (https://forms.gle/xGa4u54yDZQ1SumFA). Per domande e chiarimenti è inoltre possibile inviare una mail a elena.delsiena@koinervetti.com o admin@koinervetti.com. La scadenza per partecipare è fissata al 30 agosto.