Riverock Festival, la grande musica torna ad Assisi

Dal 23 al 27 luglio alla Rocca Maggiore con Fabri Fibra, Joan Thiele, Dardust ed Evanland

Il Riverock Festival torna protagonista dell’estate umbra: dal 23 al 27 luglio la città di Assisi si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione di uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale nazionale: cinque giorni di musica, cultura e condivisione, nella cornice magica della Rocca Maggiore.

Organizzato dall’associazione Riverock, attiva sul territorio con l’obiettivo di promuovere cultura e musica contemporanea, il festival ha portato ad Assisi grandi nomi della scena italiana e internazionale, diventando negli anni un punto di riferimento per il pubblico e gli artisti. «Riverock cresce di anno in anno – le parole degli organizzatori – sia nei numeri che nell’ambizione, ma non ha mai perso di vista il motivo per cui è nato: portare la grande musica ad Assisi e renderla accessibile e fruibile a tutti. Il nostro obiettivo è infatti continuare a costruire un festival che unisca qualità, bellezza e inclusività, in uno dei luoghi più suggestivi del Cuore verde d’Italia».

Tra i primi nomi annunciati per questa edizione: Fabri Fibra, icona del rap italiano, in scena il 23 luglio per un attesissimo ritorno live dopo oltre due anni di assenza dai palchi; Joan Thiele e Dardust, in programma il 25 luglio, due tra le voci più originali e innovative della scena musicale attuale. Dal 26 al 27 luglio torna e si espande Evanland – Il festival internazionale del mondo interiore, un viaggio tra musica, parole, incontri e spiritualità. Dopo il grande successo del 2024, quest’anno raddoppia: Il 26 luglio, protagonisti Gio Evan, Giulia Mei, Daddy G (Massive Attack) e Vito Mancuso con uno dei suoi talk ispirazionali; Il 27 luglio, tra gli appuntamenti più attesi ci sarà il concerto all’alba di Roberto Cacciapaglia, insieme alle esibizioni di Gio Evan, Quantic (dj set) e il talk dello scrittore Erri De Luca.

Riverock Festival 2025 è realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno di Fondazione Perugia.

Info e prevendite sul sito ufficiale www.riverock.it