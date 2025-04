PIR Centro storico, proseguono gli interventi di riqualificazione

Spello, 17 aprile – Prosegue con il 4° stralcio del PIR Centro Storico il programma di riqualificazione che sta interessando vie, vicoli e piazze di Spello. Nel quadro delle attività in corso, si stanno svolgendo lavori sulla rete infrastrutturale in via Porta Chiusa II e interventi di pavimentazione in via Porta Chiusa I, via Buon Gesù e via Sambucaro. Grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro della Regione Umbria, sono stati pianificati nuovi interventi in diverse aree della città che, al termine dei lavori, si presenteranno completamente rinnovate attraverso il rifacimento della rete infrastrutturale, delle pavimentazioni e degli impianti di illuminazione pubblica. Gli interventi sono finalizzati a migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro urbano, nel pieno rispetto del patrimonio storico e architettonico della città. Le opere si inseriscono all’interno di un più ampio piano di valorizzazione e manutenzione del patrimonio viario e infrastrutturale comunale, volto a rendere il centro storico sempre più accogliente e vivibile per cittadini e visitatori. I lavori sono eseguiti secondo la programmazione stabilita e in conformità alle indicazioni della Direzione Lavori.