Rissa in Via Cortonese. Coinvolti 4 giovani, presubilmente minorenni

In prossimità del negozio Vodafone di Via Cortonese, nelle vicinanze della Questura di Perugia, in pieno pomeriggio, 4 giovani hanno dato vita ad una rissa. I protagonisti, presumibilmente tutti minorenni, erano nei pressi del centro di telefonia quando hanno iniziato a prendersi a calci e pugni. Ancora ignote le cause scatenanti la rissa ma, da una prima ricostruzione, sembra che uno dei 4 giovani abbia fatto cadere il cellulare di un altro. Fortunatamente, nessun ferito (solo qualche maglietta strappata) e tanto spavento per coloro che si trovavano nell’esercizio commerciale: gli unici danni, infatti, sono stati causati ad una macchina parcheggiata fuori dal negozio, alla quale è stato rotto uno specchietto.