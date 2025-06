Perugia, denunciate due persone per occupazione abusiva

Entrambi già noti alle Forze di Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato due persone – un cittadino tunisino, 41enne, ed una cittadina italiana 34enne, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine -per il reato di invasione di terreni ed edifici.

Infatti, qualche giorno fa, a seguito di una segnalazione pervenuta all’1 1 2 NUE per una sospetta occupazione abusiva di un fondo, gli agenti hanno fatto accesso all’interno di un edificio in via Cortonese, all’interno del quale hanno sorpreso la coppia.

Da una verifica sullo stato dei luoghi, i polizotti hanno constatato – oltre ad un evidente stato di degrado dei luoghi e una precaria condizione igienica e sanitaria – evidenti segni di bivacco con un giaciglio di fortuna realizzato con un materasso ed effetti personali.

Accompagnati in Questura, al termine degli approfondimenti di rito, entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di occupazione di terreni ed edifici. L’uomo, inoltre, irregolare sul territorio Nazionale, è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per le valutazioni in merito alla sua posizione.