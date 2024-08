Ripristinato orologio palazzo del Podestà a Città Castello

Intervento grazie associazione Cardiopatici e Comune

L’orologio a due quadranti sulla facciata del palazzo del Podestà a Città di Castello è tornato a battere i suoi rintocchi e scandire il tempo.

È stato infatti ripristinato grazie all’associazione Cardiopatici alta valle del Tevere, che si è fatta promotrice dell’intervento insieme al comune di Città di Castello.

Il Comune ha spiegato in una nota che l’orologio fa parte dell’orologeria astronomico-monumentale presente in poche città italiane, come la Torre di Tolentino e il Palazzo di Alessandria.

Dalla fine del 1800 sulla facciata del Palazzo del Podestà sono presenti due quadranti: quello di sinistra è diviso in dodici settori mentre quello di destra in sei. In alto, al centro dei due trova posto un piccolo quadrante, che, regolato da una banderuola, segna la direzione del vento. Nel corso degli anni la configurazione degli orologi su questo palazzo ha subito numerose modifiche rilevabili da stampe e foto d’epoca.

All’inaugurazione dell’intervento hanno partecipato il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, di assessori e consiglieri comunali, la consigliera regionale, Manuela Puletti, di autorità civili e militari, del Presidente dell’Associazione “Amici del Cuore”, Francesco Grilli, affiancato da soci e stretti collaboratori.