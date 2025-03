‘Un anno di Visit Sellano e del ponte tibetano più alto d’Europa’, emozioni e divertimento sabato 22 e domenica 23 marzo

Trekking naturalistico e urbano, bike tour, visite teatralizzate, laboratori sulle erbe spontanee locali, musica e mercatino. Sabato alle 15 convegno ‘Un anno di turismo: risultati e prospettive future’

Ad un anno dall’inaugurazione del Ponte tibetano di Sellano, il borgo umbro celebra la ricorrenza con due giornate dedicate alla scoperta delle bellezze e dei tesori di questo luogo, nel cuore della Valnerina. Sabato 22 e domenica 23 marzo va in scena ‘Un anno di Visit Sellano e del ponte tibetano più alto d’Europa’, due giorni per vivere esperienze uniche tra natura e cultura, attraverso trekking naturalistico e urbano, bike tour, visite teatralizzate, laboratori sulle erbe spontanee, ma anche Mercatino dell’artigianato e dei prodotti agroalimentari del territorio (aperto dalle 10 alle 18), e musica nel centro storico del borgo incontaminato, con il sostegno del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano (BIM) del Nera e Velino della Provincia di Perugia.

In programma, dunque, un convegno sabato alle 15 all’auditorium di Sellano, ‘Un anno di turismo: risultati e prospettive future’, a cui parteciperanno autorità locali e regionali. Chi ama la natura, poi, non ha che da scegliere: c’è il trekking naturalistico ‘Tra laghi, cascate e castelli! Lo spettacolare anello della Valle del Vighi’ (sabato alle 9.30 e domenica alle 10) e ‘Tra antichi borghi e boschi secolari. Pupaggi e le sue cerrete’ (sabato e domenica alle 15.30); domenica, inoltre, bike tour: alle 10 ‘La via della Spina’ e alle 15 ‘Da Montesanto a Sellano’. Nel primo, che parte da piazza Alceste Tulli, si attraverserà il borgo medievale di Pupaggi, Molini di Cammoro e Cammoro, castello di pendio posto a guardia della Via della Spina, mentre nel secondo si va da Montesanto a Civitella, attraversando piccoli borghi e altopiani, fino a raggiungere Piaggia, con i suoi panorami mozzafiato e i sentieri che un tempo collegavano le valli del Vigi e del Nera (info e prenotazioni bike tour: Umbria Adventure 340.6550103).

A questo si aggiunge, sabato alle 11 e domenica alle 10.30, il trekking urbano per conoscere Sellano, una passeggiata di circa un’ora e mezza che parte da piazza Alceste Tulli e permette di immergersi nella cultura, storia, arte e folclore di questo borgo tra “i più belli d’Italia”. In programma anche ‘Le leggende dell’eremita’, sabato e domenica alle 15, visite teatralizzate per bambini durante le quali a fare da guida ci sarà un curioso personaggio. E poi ancora laboratori didattici sull’utilizzo delle erbe spontanee locali in cucina, domenica alle 11.30 e alle 16 nella Biblioteca comunale. Non può mancare, infine, la musica: ad animare la serata di sabato 22 ci saranno ‘I Principi di Galles’ in piazza Alceste Tulli alle 17, che faranno cantare e ballare tutti con i più grandi successi della musica folk italiana e internazionale.

Per informazioni e prenotazioni attività, a pagamento: 388.3206074, eventi@mindsrl.it.

Rossana Furfaro