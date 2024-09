Incontro dei sindaci della Media Valle del Tevere con la Usl Umbria 1 sul futuro dell’Ospedale di Pantalla

La riunione si è svolta lunedì 9 settembre. Definito l’impegno ad elaborare una progettualità per ridare piena operatività del nosocomio

Si è svolto nella mattina di lunedì 9 settembre, su richiesta dei sindaci della Media Valle del Tevere, un incontro delle Amministrazioni locali (erano presenti i sindaci di Deruta, Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e San Venanzo) con il direttore generale dell’Usl Umbria 1, Nicola Nardella, con il direttore del distretto sanitario della Media Valle del Tevere, Luigi Sicilia e con il direttore sanitario dell’Ospedale di Pantalla, Giuseppe Vallesi.

L’incontro, caratterizzato da una analisi approfondita sulle prospettive che coinvolgono l’Ospedale della Media Valle del Tevere, è servito ai sindaci per rimarcare, ancora una volta, la necessità d’intraprendere azioni concrete per superare le problematiche e le criticità che ormai da anni sono presenti presso il nosocomio. Una priorità è certamente quella di porre fine a quel turismo sanitario che vede i cittadini costretti a spostarsi, per ottenere prestazioni sanitarie, verso altre strutture ospedaliere (Branca, Città di Castello, Foligno ecc.) con disagi che sono a tutti evidenti. Per far fronte a tale criticità i sindaci hanno posto sul tavolo la richiesta, formulata dai rispettivi Consigli comunali, di un accorpamento dell’Ospedale territoriale della Media Valle del Tevere con l’Azienda ospedaliera di Perugia. Tra i temi affrontati anche le difficoltà che si registrano in merito alla chirurgia, che non può essere solo quella programmata, e la necessità di implementare personale sanitario ed infermieristico.