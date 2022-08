Ricevuta in comune a Città di Castello la ballerina tifernate Angelica Bistarelli

Andrà in Germania dove ha un contratto con una nota compagnia

Angelica Bistarelli, 19 anni, tifernate, giovane promessa della danza a livello internazionale, è stata ricevuta in Comune, a Città di Castello, dal sindaco, Luca Secondi.

Angelica – riferisce una nota del Comune – ha già in tasca il contratto con la compagnia Die Theater di Chemnitz, in Germania (centro della Sassonia candidata capitale della cultura 2025), dove inizierà una nuova esperienza a partire dalla settimana dopo Ferragosto.

“Spero di poter mantenere la determinatezza e disciplina necessarie a sostenere questo mio percorso, consapevole delle difficoltà e degli ostacoli che mi si presenteranno durante il cammino”, ha detto Bistarelli.

All’incontro hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura del Comune di San Giustino, Milena Crispoltoni, la presidente del Consorzio “Castello Danza”, Maria Cristina Goracci, Rita e Roberta Giubilei, le prime “maestre” dello Studio Danza che l’hanno vista crescere alla sbarra e sulle punte, e il maestro, Fabio Battistelli, amico di famiglia, scopritore di diversi talenti artistici.

Un incontro di cortesia per far sentire tutto l’affetto e la vicinanza delle due comunità locali in un momento importante della sua vita e di quella della sua famiglia prima di spiccare il volo verso un nuovo sogno di carriera. Angelica è figlia d’arte: il nonno, Benito Bistarelli, musicista e fondatore di locali da ballo che hanno fatto la storia del costume non solo locale, la mamma, Barbara Panfili e il babbo Marco sono chef di fama internazionale, il fratello Andrea a 15 anni è volato in Germania ed è entrato a far parte della prestigiosa Accademia Palucca Hochschule für Tanz di Dresda. Dopo la laurea, lo scorso anno, ha firmato il primo contratto presso il Saarländisches Staatstheater di Saarbrücken, inserendosi nel corpo di ballo di una nota compagnia locale.