Regala un Sorriso : il Natale dell’Associazione Giacomo Sintini. Consegnati i regali ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di onco-ematologia dell’ospedale di Perugia



Anche quest’anno Babbo Natale e la sua magia sono arrivati per consegnare i regali ai piccoli pazienti in cura presso i reparti di onco-ematologia dell’ospedale di Perugia. Una parte dei doni sono stati consegnati domenica 15 dicembre 2019, nel corso di una serata conviviale presso il Ristorante “Al Battibecco”, i restanti doni sono stati consegnati direttamente in ospedale.

“E’ un momento speciale per tutti noi – ha raccontato Jack -, in serate come questa ci rendiamo conto quanto sia importante l’impegno che durante tutto l’anno dedichiamo al progetto “Regala un Sorriso per Natale”. Qualche volta non è semplice ma i sorrisi che riceviamo in cambio rinsaldano la nostra passione e la nostra voglia di continuare a lavorare per offrire un po’ di serenità a chi sta affrontando un percorso molto difficile”.

Il progetto “Regala un sorriso per Natale” ogni anno si realizza grazie alla collaborazione di tanti; quest’anno oltre alle donazioni spontanee e quelle raccolte durante il Galà del Sorriso hanno contribuito i progetti dell’Istituto comprensivo 3 di Perugia, la 24h di Padel presso il Tennis Club di Chiugiana e la campagna #AdottaUnRegalo.

“Fare qualcosa di concreto, come un regalo a Natale, da immediata dimostrazione di vicinanza e supporto a quanti, durante la malattia, si sentono soli ad affrontare una montagna che appare insormontabile”-, conclude Sintini. “In serate piacevoli come quella di domenica il messaggio che sentiamo di dare alle famiglie è noi ci siamo, non potremo avere l’effetto di una medicina, ma l’amicizia e in questi casi la fraternità che si instaura possono aiutare ad andare avanti con ritrovata forza”.

L’Associazione Giacomo Sintini vuole ringraziare tutto il suo team, il Perugia Calcio per i gadget donati e il ristorante Al Battibecco per la calda accoglienza.