Psr umbria: misure a difesa dell’ambiente e del clima

Pagamento domande a 7315 aziende per oltre 20 milioni di euro. Per la prima volta utilizzate anche le risorse euri. direzione rilancio della regione e sostenibilità

Oltre 20 milioni di euro verranno pagati in questi giorni a 7315 aziende dalla Regione Umbria grazie alle misure a favore dell’ambiente e del clima. Utilizzate per la prima volta le risorse Euri. Oltre 6 milioni di euro, infatti, dei circa 20 milioni e 600 mila euro in pagamento, sono provenienti dal pacchetto Next Generation Eu, risorse che finanziano il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza post pandemia. La direzione intrapresa dalla Regione Umbria è quella di assolvere agli impegni a difesa dell’ambiente e del clima che caratterizzano la nuova programmazione PSR, in sintonia con la realizzazione del “Green New Deal” dell’Unione europea finalizzato a far fronte alla sfida dei cambiamenti in atto in modo equo e sostenibile.