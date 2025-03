Progetti mirati a risolvere la viabilità a Ellera e zone limitrofe

In sinergia tra Comune di Corciano, Comune di Perugia e Regione Umbria

Viabilità, in particolare legata alla zona di Ellera, al centro dell’incontro che si è tenuto ieri (4 marzo) all’altezza della rotonda del Quattrotorri, tra il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, l’assessore allo Sviluppo economico, personale, viabilità, trasporti, e lavori pubblici Stefano Gabrielli, il consigliere regionale Cristian Betti, l’assessore regionale allo sviluppo economico, alle politiche del lavoro, alla mobilità e ai trasporti, alle infrastrutture Francesco De Rebotti, l’ingegner Luciano Naldini (dirigente Area Mobilità Regione dell’Umbria), l’assessore ai lavori pubblici, piano strade e marciapiedi, edilizia privata, protezione civile del Comune di Perugia Francesco Zuccherini, la dirigente Margherita Ambrosi (Comune di Perugia) e l’ingegner Francesco Cillo (Comune di Corciano).

Anche in questa occasione, come già avvenuto in precedenza, durante il confronto si è parlato di soluzioni strategiche che portino allo snellimento del traffico e a una possibile mobilità alternativa in questa area troppo spesso congestionata dal traffico.

A tal fine, durante la mattina sono stati effettuati sopralluoghi e si è deciso di avviare uno studio che analizzi le aree limitrofe così da canalizzare meglio i flussi di traffico più importanti che confluiscono alla rotatoria, consentendo ai tecnici regionali e dei due Comuni di Corciano e Perugia di definire alcune ipotesi progettuali per la soluzione definitiva del problema.

«Siamo molto soddisfatti – dichiarano il sindaco Pierotti e l’assessore Gabrielli – perché c’è la consapevolezza condivisa dell’importanza di risolvere la questione viabilità, così da agevolare lo scorrimento del traffico in una zona densamente abitata e caratterizzata dalla presenza di numerose imprese, sia produttive che commerciali, che trarrebbero grande beneficio da una mobilità più fluida rispetto all’attuale».