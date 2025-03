Prima comunità energetica ad Assisi, 68 adesioni tra soci e produttori

Cavallucci: “Risultato oltre le aspettative, pronti a partire per nuove opportunità di sviluppo”

Sono 68 le adesioni alla prima Comunità energetica rinnovabile di Assisi (CER), promossa dal Comune di Assisi per fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, favorendo sul territorio l’installazione e la condivisione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Si tratta di 18 soci fondatori, 46 soci ordinari e 4 tra produttori terzi e finanziatori, che hanno risposto all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla costituzione della “Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e Condivisa” (CANTICO ETS). Il bando era rivolto a cittadini, piccole e medie imprese, autorità locali, enti religiosi, di ricerca e formazione, associazioni del terzo settore e di protezione ambientale. Il 12 marzo scorso, nella sede del Digipass a Santa Maria degli Angeli, si è tenuto il primo incontro tra i soci fondatori (dei quali farà parte anche il Comune) aderenti al progetto, alla presenza di Veronica Cavallucci, assessore all’ambiente e all’energia, di tecnici comunali ed esperti del Dipartimento di Ingegneria/CIRIAF dell’Università degli Studi di Perugia. È stato fatto il punto della situazione e condiviso il percorso necessario per l’avvio concreto della CER, che prevede entro il mese di marzo l’approvazione da parte del Consiglio comunale dello Statuto definitivo della stessa e poi la sua costituzione giuridica.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato l’assessore Cavallucci – dell’alto numero di adesioni e della qualità delle stesse, che vedono protagonisti enti e realtà associative rilevanti e impegnate sul territorio. Un risultato oltre le aspettative, che dimostra come il progetto proposto sia significativo e capace di intercettare l’interesse della comunità. Si tratta di una grande opportunità di sviluppo per la città e per il territorio, con l’obiettivo di realizzare insieme un modello innovativo, inclusivo e sostenibile di produzione e consumo energetici. Siamo pronti a partire con una realtà unica in Umbria, che aspira a diventare punto di riferimento per la gestione condivisa dell’energia”.

Successivamente alla costituzione formale dell’associazione, è sempre possibile aderire alla prima CER di Assisi, come socio ordinario, produttore terzo o finanziatore. Possono essere membri dell’associazione persone fisiche e giuridiche residenti o con sede legale o operativa nel territorio del Comune di Assisi o nei comuni limitrofi confinanti, purché rientrino nell’area servita da una delle quattro cabine di distribuzione primarie del Comune. I soci che intendono partecipare attivamente alla produzione di energia rinnovabile devono assicurare, entro un anno dall’adesione, la disponibilità a realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all’interno del perimetro definito dalle cabine primarie di distribuzione del Comune di Assisi. Per informazioni è possibile contattare lo Sportello energia: sportello.energia@comune.assisi.pg.it