Città di Castello: cliente ruba il portafoglio della receptionist dell’hotel, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno denunciato in stato di libertà un 60enne, italiano, residente in provincia di Firenze, ritenuto responsabile di furto aggravato.

L’uomo, ospite di una struttura ricettiva dell’Altotevere, approfittando della momentanea assenza della receptionist, si è intrufolato nel front office del complesso rubando il portafoglio della ragazza custodito all’interno della propria borsa. Avendo terminato il suo soggiorno, il cliente ha quindi lasciato l’albergo.

La ragazza si è accorta solo a fine turno dell’ammanco, recandosi immediatamente presso la Stazione Carabinieri di Città di Castello per denunciare l’accaduto.

Le indagini dei militari, grazie all’acquisizione di testimonianze nonché alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno portato in brevissimo tempo all’identificazione del presunto reo.

Il portafoglio, mancante solo di pochi spiccioli, è stato ritrovato poco distante dalla reception abbandonato in terra e, alla luce di quanto sopra, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato anzidetta.