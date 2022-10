Il Sindaco Romizi ha incontrato una delegazione messicana ospite di Eurochocolate

Si è svolto questa mattina, 20 ottobre, nella sala Rossa di palazzo dei Priori l’incontro istituzionale tra il sindaco Andrea Romizi, l’assessore allo sviluppo economico Gabriele Giottoli ed una delegazione messicana, presente in città in occasione dell’edizione autunnale 2022 di Eurochocolate.

La delegazione messicana era composta dal segretario del Turismo dello Stato di Tabasco José Antonio Nieves Rodriguez, dal sottosegretario allo Sviluppo Economico dello Stato di Tabasco Carla Bustillos, dal responsabile Affari Economici dell’ambasciata del Messico a Roma Luis Anaya, dal Rettore dell’Università Tecnologica di Tabasco Lenin Martinez Perez e dal Presidente della Dante Alighieri Sud del Messico Vincenzo Muscolo.

Ad accompagnarli Eugenio e Valeria Guarducci del CDA Gioform/Eurochocolate e Matteo Leidi project manager Eurochocolate.

Il Messico, tramite la regione del Tabasco, è il paese ospite d’onore dell’edizione 2022 di Eurochocolate in corso di svolgimento a Bastia e Perugia.

Quest’area del Messico, oltre ad essere la culla del cacao, detiene il 75% della produzione di tutto il Paese centro-americano. Nel Tabasco, non a caso, sono stati attivati anche dei percorsi turistici sulle terre di produzione del cacao con passaggi anche in spazi museali dedicati alla cultura del cacao e del cioccolato attivando cosi delle interessanti proposte di marketing territoriale. Il legame tra la regione del Tabasco ed il cacao/cioccolato è confermato dal fatto che nella sua Capitale, Villahermosa, si tiene annualmente un festival dedicato a questo prodotto d’eccellenza.

I rappresentanti della delegazione messicana hanno sottolineato l’importanza di poter iniziare, tramite questa visita, a tessere rapporti di collaborazione ed amicizia con la città di Perugia, la Regione Umbria e l’Italia in generale, partendo da un’eccellenza che accomuna i due territori, ossia il cacao, materia prima del cioccolato. Proprio quel cioccolato che caratterizza la manifestazione Eucochocolate e che è parte dell’identità di Perugia.

Il sindaco Andrea Romizi ha confermato ai presenti che, con l’incontro di oggi, è stato formalmente avviato un percorso di avvicinamento tra Perugia e Villahermosa, in accordo con le altre Istituzioni di Italia e Messico. L’obiettivo è di arrivare ad una stretta collaborazione tra i due capoluoghi, Perugia e Villahermosa.

“Il presupposto alla base di questo progetto, ossia l’interesse delle due città, è già stato manifestato ed è presente. Ora per procedere oltre sarà necessario, per quanto ci riguarda, trasmettere al Governo italiano, ed alla Presidenza del Consiglio in particolare, una lettera d’intenti per ottenere la formale autorizzazione a proseguire questo percorso virtuoso”.

Già nei prossimi giorni – ha annunciato il sindaco – si lavorerà alla lettera d’intenti.

“Abbiamo il desiderio e la volontà di coltivare insieme il tema del cioccolato che per Perugia è elemento identitario, cercando di sviluppare intorno ad esso una collaborazione sempre più ampia e virtuosa. Per questo come Amministrazione comunale abbiamo ritenuto che il percorso migliore fosse quello di andare alla “fonte”, ossia proprio dove si produce il cacao, legando i rapporti tra le nostre comunità. Personalmente credo molto in questo rapporto di amicizia che viviamo come un’opportunità importante anche in virtù del contributo delle nostre Istituzioni culturali, in primis le Università”.