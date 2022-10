Paleontologia, scienze, arte, natura e fiabe: ripartono i laboratori didattici di Città della Domenica

Novità: laboratori per le scuole secondarie di secondo grado – Il parco perugino porta avanti un’opera di sensibilizzazione per la tutela di natura e animali

Laboratori, visite guidate e gite d’istruzione per imparare divertendosi, tra paleontologia, scienze, arte, natura e fiabe. È l’ampia offerta didattica di Città della Domenica per le scuole, rivolta a tutte le fasce di età, che il Parco naturalistico e di divertimenti di Perugia si prepara ad accogliere anche in questo nuovo anno scolastico, portando avanti l’opera di sensibilizzazione verso la tutela della biodiversità e rispetto di natura e animali. Tanti i laboratori storici, artistici, naturalistici e scientifici, attraverso i quali gli alunni potranno vivere una indimenticabile esperienza ludico-educativa, completamente immersi nella natura e nella grande biodiversità che contraddistingue il parco.

Gli alunni, anche i più piccoli, potranno ad esempio cimentarsi nell’arduo lavoro del Paleontologo tra fossili e dinosauri, rivivere la magia delle fiabe e conoscere più da vicino gli animali che vivono nel Parco. Potranno inoltre osservare la varietà di alberi presenti nel bosco per poi realizzare un grande erbario come ricordo di classe.

I laboratori non finiscono qui: ad attendere i bambini, infatti, ci sono esperimenti ‘pazzi’ e uno spazio completamente dedicato all’arte, in cui potranno realizzare le loro opere a cielo aperto, sentendosi a tutti gli effetti dei giovani artisti. Anche lo Yoga approda alla Città della Domenica per aiutare alunni ed insegnanti a rilassarsi e ritrovare la giusta concentrazione.

Per la prima volta, poi, i laboratori sono rivolti anche alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con gli alunni più grandi sarà interessante scoprire ‘Un mondo invisibile’ attraverso esperienze in laboratorio, approfondire l’Evoluzione, passando dalla teoria alla pratica e affrontare insieme escursioni di diversa intensità per conoscere e riconoscere tutto ciò che li circonda. Per poter partecipare ai laboratori didattici e conoscere l’offerta nel dettaglio è possibile chiamare i numeri 075.5054941, 075.5054942 o scrivere a didattica@cittadelladomenica.it e prenotazioni@cittadelladomenica.it.