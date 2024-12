I consiglieri comunali di FDi preannunciano il deposito di un’interrogazione alla luce degli ultimi accadimenti

Attraverso una nota, i consiglieri di Fratelli d’Italia Mencaglia, Befani, Scoccia, Volpi, Pastorelli e Giambartolomei commentano con preoccupazione gli ultimi provvedimenti in tema di sicurezza della giunta e preannunciano il deposito di un’interrogazione alla luce degli ultimi accadimenti.

“E’ con profonda preoccupazione – dichiarano in una nota – che abbiamo letto questa mattina sui social il comunicato diramato dal Comitato Progetto Fontivegge, che da anni si batte e collabora con le istituzioni nel contrasto alla criminalità del quartiere, circa il pesante depotenziamento del Nucleo di Polizia Urbana operato dalla Giunta Ferdinandi, che d’ora in poi non potrà più svolgere alcuna attività di indagine, sequestro o di contrasto al crimine e nemmeno utilizzare il taser per difendersi, perdendo così tutte quelle funzioni che negli ultimi anni avevano contribuito a migliorare in parte la situazione della zona, anche grazie alla collaborazione con le altre forze dell’ordine e i cittadini”.

“Nel comunicato di Progetto Fontivegge – continuano – è palese la delusione e lo sconforto per la presa in giro del Sindaco, che scarica totalmente sulle Forze dell’ordine, già gravate da carichi investigativi importanti, l’intero compito di deterrenza e di investigazione, alimentando il senso di resa e di abbandono dei cittadini onesti, tutto questo nonostante le parole pubbliche di rassicurazione sull’impegno del Comune a non allentare la presa sul quartiere, pronunciate appena lo scorso ottobre. Inevitabilmente si è palesata la vera politica del centrosinistra, che garantisce sicurezza solo ai delinquenti e non ai cittadini”.

“Lo avevamo annunciato e ampiamente previsto – concludono i consiglieri di FdI – le politiche di sicurezza non sono minimamente nel Dna di questa maggioranza (che ha cancellato la delega assessorile alla sicurezza), che in questo modo fa solo un favore ai delinquenti e tradisce ancora una volta le legittime aspettative dei cittadini al diritto a vivere in tranquillità e secondo le regole. Ultimo passo del Comune sarà ora la cancellazione delle ordinanze anti alcool e anti prostituzione?”.

“Fratelli d’Italia continuerà, come già fatto in tutti questi anni, a sostenere le istanze di sicurezza dei residenti di Fontivegge e di tutta la città, non permetteremo che i delinquenti possano beneficiare dell’appoggio delle istituzioni, come questa Giunta sta dimostrando di fare”.