Premio “Roscini-Padalino e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli”, ecco i vincitori della 18^ edizione.

Sono la chitarrista Carlotta Dalia (Borsa di studio da 6000 euro), il pianista Federico Pulina (Borsa di studio da 2500 euro) e la violoncellista Margherita Succio (Borsa di studio da 2500 euro) nella sezione Borse di studio per neodiplomati, e la violoncellista Lara Biancalana, la violinista Giulia Cellacchi, la violista Eleonora De Poi e il violinista Tommaso Santini, per la sezione Borse di studio “Orchestra da Camera di Perugia”, i vincitori della 18ª edizione del Premio “Roscini-Padalino”. Quest’anno, per la prima volta, il Premio ha allargato il proprio campo di azione diventando Premio “Roscini-Padalino e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli”, nel segno del ricordo dei generosi donatori che ne hanno reso possibile la nascita – Leandro Roscini e Giancarlo Padalino – e della nuova fondamentale collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Riservata a musicisti italiani che abbiano conseguito un diploma di strumento (biennio o triennio in qualunque strumento) presso un Istituto Superiore di Studi Musicali italiano nel triennio precedente l’anno a cui si riferisce il Premio, la sezione Borsa di studio annuale per neodiplomati darà ora ai vincitori l’opportunità di frequentare di corsi di specializzazione e/o di perfezionamento in prestigiosi organismi nazionali o internazionali (la Hochschule di Berna per Margherita Succio, il Mozarteum di Salisburgo per Carlotta Dalia e la Hochschule di Lucerna per Federico Pulina).

“In un momento in cui il mondo culturale è in grande sofferenza – sottolinea Fabio Ciofini, direttore artistico della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli – per noi sostenere un progetto dedicato ai giovani talenti è auspicio e speranza di un futuro sicuramente migliore”.

Altra novità di quest’anno,

“per la prima volta – spiega Enrico Bronzi, direttore artistico della Fondazione Perugia Musica Classica onlus – il Premio si è rivolto anche a coloro che desiderano avere accesso alle attività dell’Orchestra da Camera di Perugia, realtà sempre più vivace e propulsiva”.

I musicisti vincitori di questa seconda sezione – 4 in tutto – prenderanno parte nell’organico dell’Orchestra da Camera di Perugia alle attività concertistiche della Sagra Musicale Umbra, degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. A ciò si aggiunge un’esperienza di tutoraggio e di masterclass con musicisti ospiti di chiara fama, che si concretizzerà anche in un’esperienza solistica con l’Orchestra e in attività cameristiche.