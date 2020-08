Ponte San Giovanni: la ‘Consulta Territoriale’ torna sulla questione verde. Invito ad una maggiore manutenzione a partire dai mesi autunnali

La Consulta Territoriale di Ponte San Giovanni torna sulla questione verde e sulla manutenzione di alcuni alberi, come gli ippocastani. Dopo la denuncia sullo scarso stato di salute, ora l’obiettivo è come tutelare la pianta in vista dell’autunno e soprattutto della prossima primavera.